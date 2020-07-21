شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: 10 معلومات عن "سينايرجين"بالبخاخ لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن عقار سينايرجين الذى يؤخذ عن طريق البخاخ بالاستنشاق لفيروس كورونا يقلل مضاعفات المرض، وخاصة المرضى الذين يحتاجون الى أجهزة التنفس الصناعى بنسبة 79%.

تم اختبار العقار المعروف باسم " SNG001 " على 100 مريض "Covid-19 "في المملكة المتحدة، حيث يستخدم بروتينًا يسمى انترفيرون بيتا" interferon beta "والذي ينتجه الجسم لمكافحة الفيروسات، يتم استنشاقه مباشرة إلى الرئتين باستخدام البخاخات لتعزيز الاستجابة المناعية

تقدم "ديلى ميل" مزايا علاج سينايرجين لعلاج كورونا:

أولا: يقلل دواء الاستنشاق من خطر إصابة مرضى فيروس كورونا Covid-19 بمرض خطير مع العدوى التي تهدد الحياة، وفقًا للعلماء الذين يجربون العلاج التجريبي، حيث وجدت النتائج الأولية لتجربة أكثر من 100 مريض مصاب بفيروس كورونا بـ Covid-19 أنهم منعوا 79 %منهم من الحصول على رعاية مكثفة، مما يشير إلى أنه يوقف مضاعفات المرض.



يحتوى على بروتين انترفريون بيتا

ثانيا:خفض العلاج أيضًا متوسط ​​الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى بمقدار الثلث، بانخفاض من متوسط ​​9 إلى 6 فقط.

ثالثا: يستخدم الدواء المعروف باسم SNG001 بروتينًا يسمى interferon beta الذي ينتجه الجسم عندما يحارب العدوى الفيروسية.

رابعا: يؤخذ عن طريق البخاخ بالاستنشاق، حيث يتم علاج المرضى بالاستنشاق مباشرة إلى الرئتين باستخدام البخاخات، حيث يساعد الجهاز المناعي على محاربة العدوى الفيروسية.

خامسا: لم يتم التحقق من النتائج الأولية للتجربة بعد لأن البحث لم يتم نشره في مجلة علمية أو تم فحصه من قبل علماء آخرين.

لكن خبراء مستقلين يقولون إنه "سيمثل إلى حد بعيد أكبر اختراق في علاج فيروس كورونا Covid-19 حتى الآن" إذا تم التحقق من النتائج.

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سادسا: تضمنت التجربة 101 مريض كوفيد 19 تم قبولهم في 9 مستشفيات في المملكة المتحدة، وتطلبوا دعم الأكسجين، تم إعطاء نصف المجندين الدواء، في حين تناول النصف الآخر الدواء الوهمي.

سابعا: أُجريت التجربة على أساس أعمى، مما يعني أنه لم يكن الباحثون، ولا 101 مريضًا يعرفون انهم تلقوا علاج سينايرجين "SNG001".



عقار سينايرجين بالاستشناق يخفض مضاعفات كورونا

ثامنا: خفض مضاعفات المرض الشديد الناتج عن فيروس كورونا بنسبة 79% لدى أولئك الذين يتلقون الدواء مقارنة بالمجموعة الضابطة.

أظهرت الدراسات، أن المجموعات الرئيسية عالية الخطورة لفيروس كورونا ـ Covid-19، بما في ذلك كبار السن، وأولئك الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة لديهم مستويات أقل من الانترفيرون بيتا.

ثامنا: أظهرت التجارب المنفصلة في مرضى الربو أن SNG001 جيد التحمل، ويعزز الدفاعات المضادة للفيروسات للرئتين، ويساعد على عمل الرئة أثناء الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا.

يحول جهاز الاستنشاق العقار" SNG001" ، إلى رذاذ "ضباب" ناعم، حتى يمكن استنشاقه بعمق في الرئتين، على أمل أن يؤدي إلى استجابة أقوى وأكثر استهدافًا ضد الفيروسات.

تاسعا: يستخدم انترفيرون بيتا "Interferon beta "، بالفعل كحقن لتعزيز الاستجابة المناعية للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد.



سينايرجين بالاستنشاق

وقال توم ويلكينسون كبير الباحثين في التجربة، أستاذ طب الجهاز التنفسي في جامعة ساوثامبتون، إنه إذا تم تكرار النتائج في دراسات أكبر، فسيكون ذلك بمثابة "تغيير في اللعبة".

عاشرا: تؤكد النتائج اعتقادنا بأن الإنترفيرون بيتا، وهو دواء معروف على نطاق واسع تمت الموافقة عليه عن طريق الحقن في عدد من المؤشرات الأخرى، لديه إمكانات هائلة كدواء استنشاق ليتمكن من استعادة مناعة الرئتين، وتعزيز الحماية، وتسريع الانتعاش ومواجهة تأثير فيروس كورونا.