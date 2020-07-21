شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. أشعة CCTA طريقة سريعة وفعالة لتشخيص الشريان التاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا شعرت بضغط قصير أو عدم الراحة في صدرك عند ممارسة الرياضة أو الشعور بالتوتر، فإن أحد الأسباب المحتملة هو عدم كفاية تدفق الدم إلى القلب، تشير هذه الحالة المعروفة باسم الذبحة الصدرية إلى أنك مصاب بأمراض القلب وقد تكون عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية، ولتشخيص هذا الأمر يمكن للأطباء استخدام عدد من الاختبارات المختلفة ومنها تصوير الأوعية المقطعية للقلب وهي طريقة سريعة وفعالة لتشخيص مرض الشريان التاجي.

وبحسب موقع جامعة هارفارد قال الدكتور رون بلانكستين ، أخصائي تصوير القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريجهام النسائي التابع لجامعة هارفارد: "اتضح أن معظم النوبات القلبية لا تنشأ من الشرايين الضيقة التي يتم التقاطها بواسطة اختبارات الإجهاد، وبدلاً من ذلك ، فإن معظم النوبات القلبية تتطور على الأرجح من ما يسمى اللويحات غير الانسدادية - الحطام الدهني الذي يسد أقل من نصف القطر الداخلي للشريان وهذه اللويحات غير الانسدادية عرضة للتمزق وإخراج المواد الكيميائية التي تؤدي إلى تكوين جلطة دموية."

وأشار إلى اختبارات الإجهاد لا يمكنها الكشف عن اللويحات غير الانسدادية لكن CCTA، التي تعني تصوير الأوعية الدموية بالتصوير المقطعي المحوسب القلبي، تساعد في الكشف عن هذه اللويحات و مرض الشريان التاجي.

ما هو تصوير الأوعية الدموية المقطعي المحوسب للقلب CCTA ؟

يستخدم تصوير الأوعية التصوير المقطعي المحوسب للقلب أشعة سينية عالية السرعة لإنشاء مناظر ثلاثية الأبعاد للأوعية الدموية وهياكل القلب الأخرى.

قبل الفحص ، تتلقى حقنة صبغة متباينة في ذراعك أو يدك "تضيء" الأوعية الدموية قد يتم إعطاؤك أيضًا أدوية لإبطاء معدل ضربات القلب وتوسيع الأوعية الدموية.

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أثناء الفحص ، تستلقي على طاولة تتحرك يلتقط الماسح الضوئي على مدى بضع ثوانٍ عدة صور، ثم يتم دمجها معًا لإنشاء عرض تفصيلي لشرايين القلب.

في عام 2015 ، وجدت دراسة كبيرة أن CCTA كانت بنفس فعالية اختبار الإجهاد للوقاية من النوبات القلبية والوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

في عام 2018 ، كشفت دراسة أن الأشخاص الذين تلقوا فحص CCTA أقل عرضة بنسبة 40٪ تقريبًا للوفاة من مرض الشريان التاجي أو التعرض لنوبة قلبية.

تتمثل إحدى مزايا CCTA في أنه إذا لم تظهر الشرايين لديك أي علامات على اللويحات، فهذا يعد تطمينًا قويًا للغاية بعدم الإصابة بمرض الشريان التاجي.

من ناحية أخرى ، إذا أظهر مسح CCTA أن لديك لويحة ، فقد تستفيد من العلاجات الوقائية، مثل العقاقير المخفضة للكوليسترول وأدوية ضغط الدم (بالإضافة إلى تحسين النظام الغذائي والرياضة).