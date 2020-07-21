تفسير حركات الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:43 مساءً - يلجأ الأطفال الرضع إلى الإشارات والحركات للتواصل مع الأبوين ومع المحيط، كبديل عن اللغة. وحسب خبراء التربية فإن كل حركة لها دلالات كثيرة يُستحسن أن يحاول الآباء فهم معانيها الحقيقية، الدكتور أحمد عبدالعال استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، يوضح للأمهات معاني حركات الرضيع.



حركات ليست مرضية

ترتبط حركة الطفل الرضيع ارتباطاً وثيقاً بنموّه الذهني والبدني. وفي حين تشعر بعض الأمهات بالقلق حيال كثرة حركة الطفل الرضيع، إلّا أنها قد لا تكون بالضرورة مرضية. ولكن في حال زادت هذه المشكلة عن حدّها، فمن الضروري استشارة الطبيب، خصوصاً إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل حركات لاإرادية يرافقها ارتفاع في درجة الحرارة، انسداد الأنف المستمر، أو الشخيرمما يؤدي إلى انزعاج الطفل وصعوبة تنفسه، وكثرة حركته حتىأثناء النوم.

تصرفات طبيعية

التعرق أو الشعور بالحرارة أو البرودة الشديدة يجعل الطفل يتحرك بكثرة خلال النوم؛ لأنه يشعر بالانزعاج وعدم الراحة، وهو من الأعراض الشائعة لديه في الشهور الأولى بسبب فقدانه درجة حرارة جسمه سريعًا، ولأن دورات نومه قصيرة.

إن التعامل مع كثرة حركة الرضيع هو أمرٌ مجهد للأهل، ولكن ما عليهم فعله هو التمييز بين التصرفات الطبيعية وغير الطبيعية أي ما يعرف بفرط النشاط.

ولكن ما يجب أن يعلمه الأهل هو أن الرضّع ذوي الحركة الكثيفة، خصوصاً في عامهم الأول لديهم تنسيق وتركيز وذاكرة وسلوك وتصوّر أفضل مع تقدمهم في السن، وفقاً لدراسة لعلماء من جامعة هارفرد.

مراحل نمو دماغ الطفل

ينمو دماغ الطفل بشكل أسرع في الأشهر الـ12 الأولى من العمر، وهذه فترة مهمة جداً في النموّ. خلال هذه السنة الأولى، ينمو الدماغ بشكل كبير، حيث ينتج مليارات الخلايا ومئات تريليونات من الروابط بين هذه الخلايا.

ينمو دماغ الطفل في الواقع إلى 64% ليصل إلى أكثر من نصف حجم البالغين في الأشهر الثلاث الأولى، وهذا ما يعزز من الذكاء عند الرضيع في مرحلة قادمة من الحياة.

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سلوكيات ذات تفسير آخر

يقوم الأطفال الصغار بمجموعة من السلوكيات التي لا يجب دائماً تأويلها دائماً بشكل سلبي؛ لأن دلالاتها كثيرة، حسب خبراء ألمان، نقلاً عن الموقع الألماني المتخصص في الأسرة والتربية familie.de. ومن بين تلك

السلوكيات

ـ وضع الأصابع أو اليد في الفم: عندما يضع الطفل إصبعه أو يده في فمه، يعتقد العديد من الآباء أنها علامة على أن الطفل جائع، ولكن تلك الحركة يمكن أن تدل على أنه يشعر بالتعب أو أعصابه مشدودة؛ لأنه اكتشف شيئاً جديداً، أو أنه بصدد الاسترخاء.

ـ الضغط على الظهر: عندما يضغط الطفل على ظهره ويقوسه وهو مستلقٍ وأثناء إطعامه، فهذا قد يعني أنه يشعر بآلام وحرقان في المعدةأو ارتجاع في المريء.

ـ ملامسة الأذنين: من الممكن أن يكون بسبب التهاب الأذنين أو التسنين.

ـ إعادة بعض الحركات باستمرار: الطفل الرضيع الذي يقوم بإعادة بعض الحركات باستمرار، فذلك لا يعني بالضرورة أنه يعاني من اضطراب سلوكي، فقد يقوم الطفل بذلك عندما يشعر بالتوتر أو الضغط. وتكرار الرضيع لهذه الحركات هي محاولة منه لتهدئة نفسه.

ـ فرك العينين: هذه الحركة لها دلالات كثيرة كالتعب خاصة إذا كان ذلك مصحوباً بالتثاؤب، وقد تكون رغبة في النوم.

طرق التعامل مع الرضيع كثير الحركة

– اقرئي لطفلك الرضيع بصوت عالٍ.

– قومي بتشغيل بعض الموسيقى وحرّكي يديه وقدميه بلطفٍ.

– الجلوس واللعب معه على الأرض، سوف يحبّ التفاعل معك.

– قدمي لطفلك الرضيع العاطفة، وساعديه على الشعور بمحبتك به.

– قومي بمسك يده قدر الإمكان؛ كي يشعر بالأمان إلى جانبك.

– ضعيه في العربة المخصصة له، وخذيه في نزهة فهذه طريقة جيدة؛ لتعريف طفلك على العالم المحيط به، والتقليل من حركاته الكثيرة.