شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة يجب اتباعها خلال «الصيف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدَّم أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، العديد من النصائح الهامة التي يجب اتباعها في فصل الصيف.

وقال “النمر” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إنه “يجب الإكثار من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بالسوائل، مع الابتعاد عن الخروج والمشاوير في ذروة حرارة الشمس”.

وأضاف: “إن كان لابد من الخروج فعليك بالشمسية، بالإضافة إلى ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة الألوان، وأيضًا عدم ترك الطفل أبدًا في سيارة وحده ولو لمدة دقيقتين، مع الاستحمام يوميًا والاهتمام بنظافة الجلد”.