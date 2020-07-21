شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة يجب اتباعها خلال «الصيف» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدَّم أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، العديد من النصائح الهامة التي يجب اتباعها في فصل الصيف.
وقال “النمر” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إنه “يجب الإكثار من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بالسوائل، مع الابتعاد عن الخروج والمشاوير في ذروة حرارة الشمس”.
وأضاف: “إن كان لابد من الخروج فعليك بالشمسية، بالإضافة إلى ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة الألوان، وأيضًا عدم ترك الطفل أبدًا في سيارة وحده ولو لمدة دقيقتين، مع الاستحمام يوميًا والاهتمام بنظافة الجلد”.
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