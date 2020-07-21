شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: طرح لقاح أكسفورد لكورونا ديسمبر المقبل بعد تجربته على 50 ألف متطوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير معهد جينر بجامعة أكسفورد، يمكن أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا بحلول نهاية العام، إذا كان بإمكان خضوع 50 ألف شخص للتجارب، مؤكدا انه في هذه الحالة يمكن أن يكون اللقاح جاهزا بحلول شهر ديسمبر،وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة تليجراف.

قال خبراء إن لقاح فيروس كورونا ، "كوفيد 19" قد يكون جاهزا بحلول نهاية العام إذا تمكن العلماء من إجراء 50 ألف شخص في التجارب في الأسابيع الستة المقبلة.

وكانت جامعة أكسفورد قد نشرت أول نتائج التجارب البشرية يوم الاثنين، موضحة أن لقاحها ضد فيروس كورونا التاجي آمن ويولد استجابة مناعية.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه في البداية، كان من المأمول أن يكون اللقاح جاهزًا بحلول سبتمبر، لكن عدد حالات فيروس كورونا Covid-19انخفض في بريطانيا بعد الإغلاق، مما يعني أن فرصة الإصابة بالعدوى انخفضت بشكل كبير مما يجعل من الصعب اختبار اللقاح، حيث اضطر الباحثون لنقل التجارب إلى جنوب أفريقيا والبرازيل.

ومع ذلك، قال البروفيسور أدريان هيل، مدير معهد جينر في جامعة أكسفورد، إن الطعنة يمكن أن تكون جاهزة بحلول شهر ديسمبر إذا تم تجنيد عدد كاف من الأشخاص للمحاكمات بحلول بداية سبتمبر.

وأضاف، "من المحتمل أنه يتم استخدام لقاح بحلول نهاية العام، وهو ما يحتاجه هذا هو عدد كافٍ من الحالات، ربما حوالي 50 ألف شخص سيخضعون للتجارب قبل 6 أسابيع، بما في ذلك التجربة الأمريكية الضخمة جدًا ولديهم معدل كاف، وبالطبع يجب أن يعمل اللقاح.

ولكن، كما تعلم، إذا نجحت التجارب في أوائل "نوفمبر" وقد يكون ذلك قبل ذلك بقليل، فقد تحصل على إذن لاستخدام الطوارئ ثم ستنتشر في ديسمبر.