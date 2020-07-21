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معهد أمصال الهند يسعى للحصول على ترخيص لإنتاج لقاح أكسفورد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يسعى معهد أمصال الهند للحصول على ترخيص معتمد لبدء إنتاج لقاح جامعة أكسفورد بعد أن جاءت النتائج الأولية للتجارب إيجابية، حيث من المقرر أن يبدأ معهد مصل الهند التجارب البشرية في الهند بحلول أغسطس من هذا العام ، كما تتطلع شركة الأدوية العملاقة في الهند إلى ترخيص إنتاج اللقاح وفقا لتقرير لصحيفة timesnownews الهندية.

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حيث أبرم معهد امصال الهند صفقة مع شركة أسترازينيكا لإنتاج مرشح لقاح أكسفورد في الهند بعد أن جاءت النتائج الأولية للتجارب إيجابية ولكن يتطلع المعهد للحصول على ترخيص إنتاج اللقاح حتى يتمكنوا من تصنيع اللقاح بأحجام كبيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد أمصال الهند أدار بوناوالا "أظهرت التجارب نتائج واعدة ونحن سعداء للغاية بذلك سنقدم طلبًا للحصول على تجارب الترخيص للهيئة الهندية في غضون أسبوع بمجرد أن تمنحنا إذنًا ، سنبدأ بتجارب اللقاح في الهند ، بالإضافة إلى ذلك ، سنبدأ قريبًا في تصنيع اللقاح بأحجام كبيرة ".

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يعد جائحة فيروسات أحد أسوأ أزمات الرعاية الصحية التي شهدها العالم، منذ أن بدأ الوباء ، حاول الباحثون الطبيون والخبراء إيجاد طرق لإخراج العالم من نول الفيروس القاتل ، ويبدو أن مرشح لقاح أكسفورد أسترازينيكا هو بصيص أمل.

بعد نشر نتائج التجارب الأولية، وجد أن اللقاح آمن، وتسبب في استجابة مناعية ومع ذلك، قال الباحثون إن هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من نتائج التجارب الجارية للوصول إلى نتيجة نهائية.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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