شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح كورونا الهندى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لصحيفة timesnownews الهندية عن انطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية البشرية على لقاح Covaxin المحتمل لفيروس كورونا غدا الأربعاء، ووفقا للتقرير قبل بدء التجارب تم افتتاح وحدة التجارب السريرية الوقائية والعلاجية في معهد العلوم الطبية ومستشفى SUM أمس الاثنين.

Covaxin هو أحد اللقاحات الأولى التي تم تطويرها ضد فيروس كورونا وهو مشتق من سلالة من الفيروس المعزول من قبل ICMR- المعهد الوطني للفيروسات (NIV) .

ويعمل المجلس الهندي للأبحاث الطبية و Bharat Biotech بشكل مشترك من أجل التطوير قبل السريري وكذلك السريري لهذا اللقاح، وحصلوا على الموافقة على التجارب البشرية في المرحلتين الأولى والثانية من قبل المراقب العام للأدوية في الهند.

وقال البروفيسور جي ساهو ، عميد مستشفى SUM بالهند أنه سيتم اختيار ما يقرب من 30-40 مرشحًا للمرحلة الأولى من التجارب البشرية التي ستنطلق غدا الأربعاء وبدأ بالفعل تجنيد وفحص المتطوعين بعد الفحص سيتم اختيار الأفراد الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18-55 للمرحلة الأولى من التجارب.

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معلنا عن انطلاق المرحلة الأولى من التجربة السريرية البشرية لقاح COVID-19 من الأربعاء بعد ذلك سيبقى المتطوع على اتصال بالباحثين لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر ".

مضيفا" سنراقب هؤلاء المرشحين وسيكونون على اتصال دائم معنا وسندعوهم أيضًا هنا لاختبار مستوى الجسم المضاد في دمائهم بعد أخذ التطعيم إذا وجدوه مناسبًا، ثم ننتقل إلى الثاني ثم إلى المرحلة الثالثة ".

وقال العميد أيضا أنه حتى يتم العثور على لقاح وإتاحته بسهولة ، يجب اتباع جميع الاحتياطات الخاصة بـكوفيد 19 بدقة من قبل الأشخاص الذين يأخذون العدد المتزايد من الحالات في البلد في الاعتبار.

علاوة على ذلك ، قال الدكتور E Venkat Rao ، الباحث الرئيسي في تجارب لقاح فيروس كورونا "نحن ملتزمون بالحفاظ على الجودة ، والأخلاق ، وسلامة المرضى وسرية بياناتهم".