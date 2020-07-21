شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تبدأ فى تصنيع لقاح أكسفورد ضد كورونا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت إحدى شركات العلوم الحيوية SK Chemicals إن كوريا الجنوبية وافقت على تصنيع لقاح جامعة أكسفورد التجريبي لفيروس كورونا لمساعدة الشركة البريطانية استرازينيكا في تصنيع إمدادات عالمية للقاح، الذي أظهر وعودا ضد الفيروس التاجي الجديد، وفقا لتقرير لصحيفة TODAY ONLINE.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت نتائج تجارب لقاح أكسفورد الذي طورته أسترازينيكا أنه أنتج استجابة مناعية في التجارب السريرية في المراحل المبكرة.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" وقعت استرازينكا اتفاقيات مع الحكومات حول العالم لتزويد اللقاح إذا أثبت فعاليته وحصل على موافقة الجهات التنظيمية وقد وقعت بالفعل صفقات لإنتاج وتوريد أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاح، مع تخصيص 300 مليون جرعة للولايات المتحدة.

وأعلنت SK Bioscience ، وهي وحدة تابعة لشركة SK Chemicals ، إنها ستبدأ في إنتاج حلول غير مخففة للقاح بعد مناقشة خطط الإنتاج مع استرازينيكا خلال أيام.

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وقالت SK إن عقد التصنيع ، الذي يبدأ هذا الشهر ، سيستمر حتى أوائل العام المقبل ويمكن تمديده اعتمادًا على نجاح تطوير اللقاح.

وقال كبير علماء منظمة الصحة العالمية إن اللقاح المسمى AZD1222 هو المرشح الرئيسي في سباق عالمي لوقف جائحة قتل أكثر من 600 ألف شخص.

تم تطوير AZD1222 من قبل جامعة أكسفورد وتم ترخيصه لأسترازينيكا والذي وضعه في تجارب على نطاق واسع في مرحلة متأخرة لاختبار فعاليته.