شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة المرحلة الثانية لمرشح لقاح Ad5 في الصين نثبت أنه يسبب استجابة مناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Lancet ، أن تجربة المرحلة الثانية لمرشح لقاح COVID-19 AD5 في الصين ، أثبتت أن اللقاح آمن ويسبب استجابة مناعية .وأسفرت تجربتان عن اللقاح - واحدة من قبل فريق صيني والأخرى خارج أكسفورد في بريطانيا - عن استجابة مناعية لدى مرضى التجارب، مما يوفر الأمل في القضاء على الوباء.

أنتج لقاح مضاد للفيروسات التاجية قيد التطوير المبكر من قبل الباحثين الصينيين، استجابة مناعية مهمة لمئات المتطوعين ، في واحدة من دراستين جديدتين تقدمان الأمل مع تسابق العلماء لتطوير لقاح لمواجهة الوباء العالمي.



اللقاح الصينى

أكمل العلماء الصينيون المرحلة الثانية من تجربتهم ، والتي وجدت أن حقنة واحدة إما بجرعة منخفضة أو متوسطة من اللقاح "تسببت في استجابات الأجسام المضادة المحايدة بشكل كبير للعيش كورونا CoV-2" ، الفيروس التاجي الجديد.

وأنتجت تجربة المرحلة الأولى من اللقاح استجابات مناعية ، ولكن تم توسيع التجربة الأخيرة لتشمل الأفراد الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر ، نظرًا لارتفاع خطر الوفاة بسبب فيروس كوفيد 19.

سعت التجربة إلى تقييم سلامة مرشح اللقاح وتتبع تجربة المرحلة الأولى التي نشرت في مايو 2020، حيث توفر النتائج بيانات من مجموعة أوسع من المشاركين من تجربتهم في المرحلة الأولى ، بما في ذلك مجموعة فرعية صغيرة من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين أكثر من 55 عامًا وأكثر ، وسيُبلغ تجارب المرحلة 3 من اللقاح .

ولكن على الرغم من نجاح المرحلة الثانية، إلا أن المؤلفون يؤكدوت أنه لم يتعرض أي مشارك لفيروس كورونا - CoV - 2 بعد التطعيم ، لذلك ليس من الممكن لهذه الدراسة تحديد ما إذا كان مرشح اللقاح يحمي بشكل فعال ضد الإصابة بفيروس كورونا CoV - 2 ام لا.

وأوضح البروفيسور فنغ كاي زو ، مركز مقاطعة جيانغسو لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالصين: "تضيف تجربة المرحلة الثانية مزيدًا من الأدلة على السلامة والمناعة في عدد كبير من السكان مقارنة بتجربة المرحلة الأولى، وهذه خطوة مهمة في تقييم هذه المرحلة المبكرة لقاح تجريبي على مراحل ومراحل 3 تجري الآن ".

Advertisements

ويوجد حاليًا حوالي 250 لقاحًا مرشحًا ضد كورونا - CoV - 2 قيد التطوير في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك لقاحات مرنا ، لقاحات فيروسية متكررة أو غير متكررة ، لقاحات DNA ، لقاح قائم على الخلايا التغذوية الذاتية ولقاحات فيروسات غير نشطة، ويخضع 17 منهم على الأقل للتقييم في التجارب السريرية.

ما هو اللقاح الصينى وتفاصيل التجربة يستخدم اللقاح في هذه التجربة فيروسًا باردًا شائعًا للإنسان (فيروس غدي ، يصيب الخلايا البشرية بسهولة ولكنه غير قادر على التسبب في المرض) لإيصال المواد الوراثية التي ترمز لبروتين ارتفاع كورونا في الخلايا، ثم تنتج هذه الخلايا بروتين السنبلة ، وتنتقل إلى العقد اللمفاوية حيث يقوم الجهاز المناعي بإنشاء أجسام مضادة تتعرف على هذا البروتين المرتفع وتقاوم الفيروس التاجي.

شارك 508 مشاركين في تجربة اللقاح الجديد، من بينهم ، تلقى 253 جرعة عالية من اللقاح و 129 تلقوا جرعة منخفضة، و 126 دواء وهمي. ما يقرب من ثلثي المشاركين (309 ؛ 61٪) تتراوح أعمارهم بين 18-44 سنة ، والربع (134 ؛ 26٪) تتراوح أعمارهم بين 45-54 سنة ، و 13٪ (65) كانوا 55 سنة أو أكثر.

تم رصد المشاركين من أجل ردود فعل سلبية فورية لمدة 30 دقيقة بعد الحقن وتمت متابعتهم لأي ردود فعل سلبية موقع الحقن أو النظامية في غضون 14 و 28 يوما بعد التطعيم، وتم توثيق الأحداث السلبية الخطيرة التي أبلغ عنها المشاركون خلال فترة الدراسة بأكملها، ثم تم أخذ عينات الدم من المشاركين مباشرة قبل التطعيم و 14 و 28 يومًا بعد التطعيم لقياس استجابات الأجسام المضادة.

وجدت التجربة أن 95٪ من المشاركين في مجموعة الجرعات العالية و 91٪، من المتلقين في مجموعة الجرعات المنخفضة أظهروا استجابات مناعية من الخلايا التائية أو الأجسام المضادة في اليوم 28 بعد التطعيم، وتم العثور على استجابات الخلايا التائية أيضًا في 90٪ و 88٪ من المشاركين الذين تلقوا اللقاح بجرعة عالية ومنخفضة ، على التوالي.

من جانبه أوضح البروفيسور وي تشين من معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية في الصين: "انه نظرًا لأن الأفراد المسنين يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة بأمراض خطيرة وحتى الموت المرتبط بعدوى COVID-19 ، فإنهم يمثلون فئة مستهدفة مهمة لقاح COVID-19. من الممكن أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة إضافية للحث على استجابة مناعية أقوى لدى كبار السن ، ولكن هناك المزيد من الأبحاث جارية لتقييم هذا ".

يلاحظ المؤلفون أن المحاكمة أجريت في ووهان ، الصين ، وأن الحصانة الأساسية تمثل البالغين الصينيين في ذلك الوقت ، ولكن قد يكون لدى الدول الأخرى معدلات مختلفة من الحصانة التي يجب مراعاتها. بالإضافة إلى ذلك ، اتبعت التجربة المشاركين لمدة 28 يومًا فقط ولا تتوفر بيانات حول متانة المناعة التي يسببها اللقاح من هذه الدراسة.

و الأهم من ذلك ، لم يتعرض أي مشارك لفيروس كورونا - CoV - 2 بعد التطعيم ، لذلك ليس من الممكن لهذه الدراسة تحديد فعالية اللقاح المرشح أو أي خطر مناعي مرتبط بالجسم المضاد الناجم عن التطعيم عند التعرض للفيروس.