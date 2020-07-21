شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA"تطالب شركات السجائر الإلكترونية بسحب منتجاتها من الأسواق خلال 15يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع Medical Xpress ، أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" أرسلت إلى الشركة المنتجة للسجائر الالكترونية" Puff Bar "رسالة يوم الاثنين تطالبها بسحب منتجاتها من السوق في غضون 15 يوم عمل، بما في ذلك النكهات مثل المانجو، والليمون، والفراولة، ومن ثم توقفت مبيعات الشركة عبر الإنترنت "حتى إشعار آخر".



السجار الالكترونية

وقال الموقع، كما أرسلت" FDA "، رسائل تحذيرية إلى 9 شركات أخرى بعدم بيع سجائر إلكترونية مماثلة أو محاليل النيكوتين التي تجذب الأطفال بشكل غير قانوني، حيث أن بعض تلك العبوات تحاكى "تماثل"، في شكلها الحلويات، واللبان، والتي تجذب الأطفال على شرائها.

وأضاف الموقع، وصفت حملة "من أجل أطفال بلا تدخين"، في بيان لها بإجراء" FDA "، بأنه "خطوة ترحيب وضرورية ولكنها متأخرة"، لكنها أشارت أيضًا إلى أنها لا تتناول سوى "عدد قليل من هذه المنتجات ولا تغطي جميع السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها".

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وأشار الموقع، إلى أن الحملة دعت إلى حظر النكهات وجميع أنواع منتجات التبخير، والتبغ، بما في ذلك المنثول، يقول مؤيدو السجائر الالكترونية Vaping أن النكهات يمكن أن تساعد المدخنين البالغين على التخلص من السجائر، على الرغم من أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لم توافق على أي سيجارة إلكترونية لهذا الغرض، كما يقوم مسؤولو الصحة الأمريكيون، بقمع السجائر الإلكترونية، التي يمكن التخلص منها، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين، قائلين إن الشركات لم تحصل على إذن لبيعها في الولايات المتحدة.

وضعت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية" FDA "، موعدا نهائيا لجميع شركات السجائر الالكترونية الأمريكية" vaping"، في سبتمبر لتقديم منتجاتها لمراجعة الهيئة، تعد العملية التي تأخرت طويلًا جزءًا من جهود هيئة الأغذية والأدوية الأميركية" FDA" ، التى استمرت لسنوات طويلة لتنظيم صناعة التبخير بمليارات الدولارات، والتي تشمل الآلاف من أجهزة السجائر الإلكترونية ومحلول النيكوتين.

لشهور، انشغلت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بتفشى فيروس كورونا، وذلك من خلال مراجعة الاختبارات، والعلاجات الجديدة لفيروس كورونا، ففي وقت سابق من هذا العام، أوقفت الهيئة عمليات التفتيش الشخصية في متاجر السجائر الألكتروينة" vape "،والمتاجر التي تهدف إلى فرض قيود على المبيعات، في أواخر العام الماضي، رفعت الولايات المتحدة السن القانوني لشراء السجائر الإلكترونية، وجميع منتجات التبغ الأخرى من 18 إلى 21عاما.