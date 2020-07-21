فيديو.. لقاح أكسفورد يقترب من مواجهة كورونا.. فهل ينقذ البشرية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 7 أشهر من هجمات كورونا أمل يلوح في النفق المظلم بعد إعلان نتائج مبشرة عن لقاح جامعة أكسفورد، جاءت نتيجة المرحلة الأولى والثانية مبشرة للغاية حيث أثبت استجابة مناعية مزدوجة وتحفيز الأجسام المضادة بجانب الخلايا التائية التي من فوائدها :
جعل اللقاح أكثر قدرة على البقاء والاستمرار فى الجسم وليس الاعتماد على الأجسام المضادة فقط التي قد تختفى بعد فترة قصيرة.
في الفيديو التالي نستعرض المزيد حول هذا اللقاح..
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