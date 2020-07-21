وسائل إعلام: مسلح يحتجز نحو 20 رهينة في حافلة بمدينة لوتسك الأوكرانية المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/21 12:21 م بتوقيت أبوظبي
احتجز مسلح، الثلاثاء، نحو 20 رهينة في حافلة بمدينة لوتسك الأوكرانية، مهددًا بأنه يحمل أسلحة ومتفجرات.
وقالت الشرطة المحلية إن رجلا استولى على حافلة ركاب واحتجز نحو 20 شخصا كانوا على متنها رهائن غربي البلاد.
وذكرت الشرطة، في بيان، أن الرجل قال إنه يحمل متفجرات وأسلحة. ولم تعرف بعد مطالبه.
وأشارت إلى أنها أغلقت وسط المدينة.
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