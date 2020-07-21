سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

زاد متوسط سعر صرف الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، لدى بعض البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء الطلب، وفق متعاملين.

وتسعى مصر حاليا لإنعاش قطاع السياحة الذي يعد أحد روافد النقد الأجنبي للبلاد ما يعزز قيمة عملتها المحلية.

وارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.202 مليار دولار في يونيو/حزيران من 36 مليار في مايو/أيار.

أعلى سعر للدولار في مصر

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدولار مع بداية تداولات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وفي مصارف، مصر والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان والمصري الخليجي، بلغ الدولار 15.97 جنيه للشراء مقابل 16.07 جنيه للبيع.

وتراجع السعر عن ذلك إلى 15.49 جنيه للشراء مقابل 16.04 جنيه للبيع في بنكي مصر إيران والكويت الوطني.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعرضت شاشة البنك الأهلي المصري،أكبر بنك حكومي في مصر ،الدولار عند 15.92 جنيه للشراء مقابل 16.02 جنيه للبيع.فيما بلغ السعر لدى البنك المركزي المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع.

وأظهرت أسعار التداول في المصرف المتحد أقل سعر لصرف الدولار لدى البنوك غير الحكومية عند مستوى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي في التعاملات المبكرة اليوم 18.18جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني 20.14 جنيه للشراء، و20.37 جنيه للبيع، بحسب شاشة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 4.31 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، وفقا لتداولات البنك الأهلي.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 49.37 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.