سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

وسط تفاقم أزمة المعروض، زاد سعر الدولار طفيفا الثلاثاء أمام الليرة اللبنانية، في تعاملات السوق اللبنانية غير الرسمية (السوداء)، بينما استقر سعر الصرف الرسمي للحوالات الخارجية والذي تحدده مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي عند 3800 ليرة.

وتنشط السوق السوداء للنقد الأجنبي في لبنان في ظل شح السيولة الدولارية لدى البنوك وشركات الصرافة، وفي ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والموازية.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وتراوح متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الثلاثاء بالسوق السوداء، حسب المناطق، ما بين 8200 و8050 ليرة للدولار الواحد، بحسب وسائل إعلام لبنانية محلية.

بدورها، حددت نقابة الصرافين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء للشراء بسعر 3850 ليرة مقابل 3900 للبيع.

وعلى شاشة مصرف لبنان المركزي استقر سعر الدولار عند 1507.5 ليرة، ولكن هذا السعر لا يطبق إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

ولبنان في خضم أزمة مالية حادة تعتبر أسوأ تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

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ويعاني لبنان من أزمة مالية حادة ونقص شديد في السيولة بالعملة الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما بلغت الأزمة المحتدمة منذ فترة طويلة ذروتها.

وتحاول الحكومة اللبنانية تعديل خطة الإنقاذ المالي بشأن التوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي.

وقال مصدران،إن لازارد المستشار المالي للبنان سيرى إذا كان من الممكن تعديل خطة الإنقاذ المالي الحكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، بعد أن لقيت الخطة رفضا من جانب سياسيين وبنوك ومصرف لبنان المركزي.

وحذر صندوق النقد لبنان من أن محاولات تقليص الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.