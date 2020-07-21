وصفات طبيعية لتصغير المسام فى أسرع وقت

تعانى بعض النساء من مشكلة كبر حجم المسام ببشرتهن، لذلك تلجأ بعضهن لاستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء المسام بشكل مؤقت، لتعود المشكلة بمجرد غسل الوجه، لذلك أشار تقرير منشور بموقع " bustle"، إلى وصفات طبيعية تساعد على انسداد المسام، فى وقت قصير، والتى تعتمد على خطوات بسيطة يمكن تنفيذها فى المنزل.

وصفات طبيعية لتصغير المسام

قناع بياض البيض

قد يساعد قناع بياض البيض على تقليص حجم المسام مؤقتًا، وذلك من خلال خفق بيضة ووضع البياض على الوجه، لبضع دقائق ثم شطف الوجه بالماء، مما يساعد على تقليص حجم المسام، حيث يساعد البيض على شد الجلد .

قناع الحليب

يساعد الحليب على تقليل حجم المسام لإحتوائه على حمض اللاكتيك والبوتاسيوم والفيتامينات أ و د، لذلك ينصح بوضع قطرات من الحليب على الوجه، والانتظار لعدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء، وتكرار التجربة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.

قناع الموز

تساعد قشور الموز على تقلص حجم البثور والمسام أيضاً، لإحتواء الموز على فيتامينات B ومضادات الأكسدة، لذلك يساعد الموز على تطهير المسام وتقليل الإلتهاب، من خلال فرك قشر الموز على البشرة، لعدة دقائق ثم شطف الوجه بالماء، مما يساعد على تقليل حجم المسام وترطيب البشرة، مع تكرار التجربة بإنتظام للحصول على نتيجة إيجابية.

صودا الخبز

تساعد صودا الخبز فى علاج المسام المسدودة وحب الشباب والرؤوس السوداء، من خلال عمل عجينة من صودا الخبز مع المياه بكميات متساوية، ووضعها على الوجه لعدة دقائق ثم شطف الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة بشكل أسبوعى، للحصول على نتائج إيجابية، حيث يساعد صودا الخبز على تقليل حجم المسام فى الوجه، والحصول على بشرة نقية خالية من العيوب.

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