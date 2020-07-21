ما علاقة غسيل الأطباق والصلع بالسعادة الزوجية؟

يسعى الجميع جاهدين لخلق السعادة في الزواج عبر تقديم الحب والتضحيات ودارسة شخصية شريك الحياة لتلبية متطلباته والوصول للتوافق والانسجام؛ وبعيداً عن التفكير التقليدي قدمت دراسة حديثة أغرب الأسباب الكامنة وراء السعادة الزوجية بناءً على استطلاعات رأي المتزوجين، وجاءت كالتالي.

أغرب أسباب السعادة الزوجية

- أجمع النساء والرجال على أن السمنة من الأسباب الخفية للسعادة الزوجية؛ حيث يميل النساء للزواج من رجل سمين، في ما أكد الرجال أنهم يشعرون بسعادة أكبر مع النساء الممتلئات مقارنة بالنحيفات.

- الرجل الأصلع الأكثر تفضيلاً لدى النساء؛ حيث أكدت فئة كبيرة منهن شعورهن بالسعادة مع حليق الرأس مقارنة بأصحاب الشعر الكثيف؛ لاعتباره مثالاً للهيمنة والقوى.

- ينعكس فرق الطول بين الزوجين على السعادة بينها؛ حيث تميل النساء أصحاب القامة القصيرة للزواج من الرجال أصحاب البنية الضخمة؛ لاعتقادها بأنه أكثر قدرة على حمايتها وإشعارها بالأمان.

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- يعزز غسيل الرجل للأطباق الصحة النفسية للرجل؛ حيث يساعد على التخلص من الطاقة السلبية، ويساعد في تعزيز الوعي والانتباه؛ ما يجعله شريكاً أفضل.

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