لهذا لن يفهم الرجال والنساء بعضهم أبداً !

خلق الله الرجال والنساء من أجل التزاوج وتعمير الأرض التي تُعد الرسالة الأسمى التي خُلق البشر من أجلها، ولقد وهب الله كلا الجنسين مميزات لا توجد في الجنس الاَخر ليُكمل الراجل والنساء بعضهم البعض.

هذا التقرير يعرض لك أهم الإختلافات العقلية بين الرجل والمرأة التي تفسر لماذا لا ستطيع الرجل فهم عقلية زوجاتهم أو العكس .

1- صابون الاستحمام

قد يكون الأمر مثير للضجك عند إستخدام صابون الإستحمام كأحد الأسباب التي ستخبرك ما الفرق بين تفكير ورؤية كلٍ من الرجال و النساء للأشياء المحيطة بهم وعند فالرجال عندما يشترون صابون الإستحمام لاينظرون إلا نوعه أو ماإذا كان مناسب لون الشعر أو البشرة بعكس النساء اللواتي يقفن لتحليل نوع الصابون وماهى مكوناته وهل هو مناسب لنوع بشرتهن أم لا.

وعند مقارنة هذا المثال بالحياة الواقعية سترى أن الرجال لايفضلون الدخول في تفاصيل الأشياء فنبذة مختصرة عن الأمر ويصبح لديك نظرة ورؤية واضحة عن الموقف أما النساء فالتفاصيل هى كل شئ يجب أن تستمع المراة إلى أدق التفاصيل حتى يستطيع دماغها تكوين رؤية واضحة عن الموقف.

2- حزم الحقائب

الرجال أبرع بكثير من النساء في حزم حقائبهم عند السفر لرحلة قصيرة الأمد تمتد إلى يومين أو ثلاثة فخمس دقائق تكفي ليحزم الرجل حقيبته أما المراة يمكنها أن تقضي اليوم بأكمله لتفكر في الأشياء المناسبة لهذه الرحلة وهذا الموقف يوضح أن عقل الرجل يتميز بوضع خطط بارعة ذات مدى قصير لحياته العملية أو الأُسرية ولكن المرأة تتفوق عليه في وضع الخطط التي تمتاز بالمدى الطويل لهذا تستيطيع النساء الاهتمام بكامل أمور المنزل وشؤونه أفضل من الرجال.

3- التسوق

عدما يقوم الرجال بالتسوق فإنهم يتحولون كأنهم أفراد من قوات العمليات الخاصة لديهم هدف محدد يعرفون أين يجدونه في أسرع وقت، ولا يمكن لأي شيء تشتيت انتباههم حتى يحصلوا على هدفهم على عكس النساء اللائي يمكنهن الذهاب إلى عدد لا محدود من المتاجر وفعل الكثير من الأمور قبل الذهاب أخيراً إلى المتجر المقصود للحصول على هدفهن الأساسي.

Advertisements

وهذا الأمر يفسر طريقة عمل دماغ الرجال والنساء والفرق بينهما في التفكير فالرجال يتفوقون على النساء في درجة التركيز العالية للوصول إلى أهدافهم لذلك يُعد الرجال أفضل من النساء في مجال الأعمال عندما يتم الاعتماد عليهم لإنجازمهمة معينة ومحددة أما النساء فبإمكانهم إنجاز الكثير من المهام دفعةً واحدة، ولكن لن تكون تلك المهام بالدقة المطلوبة.

4- المجاملات

عندما يرتدي الرجل ملابس جميلة ويتلقون العديد من المجاملات لجمال ملابسه فستجد الرجل يحافظ على نفس أسلوب الملابس التي تلقى عليها الكثير من المجاملات على عكس المرأة التي ما إن سمعت أي إطراء على ملابسها من قبل صديقاتها فإنها سوف تقرر على الفور تغير أسلوبها في انتقاء الملابس لأنها ببساطة سوف تشُك في نية المجاملات التي استقبلتها حول ما إذا كانت مجاملات صادقة أم أنها للسخرية منها.

وهذا الموقف يفسر لماذا يتمتع الرجال براجة نفسية أكثر من النساء فالرجال لايبالغون في التفكير في المشاكل و المواقف التي يتعرضون لها على عكس النساء فكثرة التفكير في كل كلمة يسمعها أو موقف يتعرض له الرجال سوف يدفعهم إلى الجنون بكل تأكيد .

5- الرضا

تستطيع المرأة إرضاء زوجها بأقل وأبسط الأشياء فوجبة لذيدة أو قميص لفريقه المفضل يُعد أمراً كافياً ليشعر الرجل بالسعادة لفترة طويلة أما محاولة إرضاء المرأة فيلحظات الغضب فإنه أشبه بحل أصعب المعادلات الكيميائية.

قد يهمك أيضا:

5نصائح يحتاجها الزوجان لتحسين العلاقة بينهما في عيد الحب

هكذا يحل الزوجان السعيدان خلافاتهما