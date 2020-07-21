تعلم فن التعامل مع الزوجة.. 4 طرق للسعادة الدائمة

في بعض الأحيان قد لا تكفي المشاعر أو درجة الحب بينك وبين زوجتك لتجنب حدوث المشاكل الزوجية المزعجة بينكما، فمقدار فهمك لشخصيات النساء هي مفتاحك لجعل زوجتك سعيدة دائماً .

حاول أن تتبع الطرق الأربعة التي ستتعرف عليها من خلال التقرير التالي، والتي ستجعل زوجتك تشعر بالسعادة الأبدية والراحة النفسية إلى الأبد.

1- بالطبع هي دائماً محقة

إذا وجدت أن المناقشة مع زوجتك سوف تتجه إلى طريق مسدود، فكل ما عليك فعله هو قول كلمة واحدة "أنتِ محقة"؛ فهذه الكلمة تعتبر العلاج السحري، الذي يطفئ غضب جميع نساء العالم بلا استثناء، فمهما كانت ذكية شعور زوجتك بنشوة الانتصار عليك سوف يجعلها لا تكتشف مطلقاً أنك تحاول تهدئة روعها فقط .

وبالطبع لا يعني استسلامك هنا أنها بالضرورة محقة، ففي أغلب هذه المواقف سيكون الصواب حليفك بكل تأكيد، فلا تنسَ أن تقوم بفعل ما تراه صواباً في النهاية، ولكن بعد أن تهدأ عاصفة زوجتك أولاً التي ماتزال تشعر بالسعادة لتغلبها عليك!

2- المعاني تختلف عن الكلام

من أكثر الأمور التي ستظل غامضة بالنسبة إلى الرجال هى المعاني التي تقصدها النساء من وراء الكلمات، فربما يبدو كلامها عادياً، ولكنها على وشك الانفجار في وجهك في أي لحظة.

فمثلاً إذا كنت تريد الخروج للتنزه وتمضية بعض الوقت مع أصدقائك فستقول لك زوجتك بكل تأكيد إنك تستطيع الذهاب، بل ستقوم بالابستام في وجهك، ولكن هذه الابتسامة ليست سوى ستار عن ما تخفيه من مشاعر غاضبة تثور بداخلها؛ لذلك حاول أن تقوم بتهيئة عقلك على عدم ترجمة ما تقوله زوجتك حرفياً، بل تمهل قليلاً وخذ وقتك في التفكير عن ما تقصده وليس ما تقوله.

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3- قم بواجباتك

هناك بعض الواجبات المنزلية الصغيرة التي لا تبدو لها قيمة أمامك، ولكن بالنسبة لزوجتك فالأمر مختلف، فمثلاً حاول أن تلتزم بإخراج القمامة كل يوم، أو تنظيف المكان الذي جلست فيه عندما كنت تتناول الطعام بمفردك أمام التلفاز، ولا تقم بإلقاء ملابسك المتسخة على الأرض، أو في أي مكان بالمنزل، بل ضعها في المكان المخصص لها.

وربما تبدو هذه الأمور لا قيمة لها من وجهة النظر الرجالية، ولكن بالنسبة إلى زوجتك تعني الكثير، فعندما تلاحظ أنك تفعل ما بوسعك؛ من أجل مساعدتها داخل المنزل سوف تشعر بالسعادة الغامرة، وبكل تأكيد سينعكس هذا الأمر بالإيجاب على حياتك الزوجية لذا لا تكن كسولاً.

4- الهدايا

حاول أن لا يرتبط مدى تقديرك وحبك لزوجتك بمناسبة أو ذكرى معينة، فالتعبير عن الحب لا يحتاج إلى تواريخ محددة مسبقاً؛ لذلك لا بأس من إهدائها بعض الهدايا البسيطة مثل الزهور وقطع الشيكولاته اللذيذة بين فترةٍ وأُخرى.

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