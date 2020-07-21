البروكلي والمكسرات يحميان من آلام المفاصل

يعاني الملايين حول العالم من التهاب المفاصل، وهي حالة صحية تصيب الرجال والنساء من كل الأعمار.

ويؤدي التهاب المفاصل إلى آلام شديدة وبعض الأعراض المزعجة التي يرغب المرضى بتجنبها، ويقول الأطباء وخبراء التغذية إن بعض التعديلات البسيطة على النظام الغذائي يمكن أن تساعد على الحماية من آلام المفاصل.

وينصح الخبراء بتناول البروكلي بشكل منتظم لتجنب آلام المفاصل، وهو أحد أفضل أنواع الخضروات التي يمكنك تناولها إذا كنت من الذين يعانون من التهاب المفاصل.

ويحتوي البروكلي على عدد من الفيتامينات والمركبات التي يُعتقد أنها تخفف من آلام المفاصل، وهو مفيد أيضاً للأشخاص الذين يعانون من هشاشية العظام. كما يحتوي البروكلي على الكثير من الكالسيوم، مما قد يساعد مرضى التهاب المفاصل على تحسين قوة عظامهم.

وعلى الرغم من عدم وجود حمية غذائية لعلاج التهاب المفاصل، فقد ثبت أن بعض الأطعمة تحارب الالتهابات وتقوي العظام وتعزز من قوة جهاز المناعة.

وبالإضافة إلى فيتامينات ك وسي، يحتوي البروكلي أيضاً على مركب يسمى سلفورافين، وجد الباحثون أنه يمكن أن يساعد في منع وإبطاء تطور التهاب المفاصل.

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وإلى جانب البروكلي، يمكنك أيضاً وقاية نفسك من أعراض التهاب المفاصل عن طريق تناول المزيد من المكسرات، وهي واحدة من أفضل الوجبات الخفيفة لمرضى التهاب المفاصل بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.

وتحتوي المكسرات على عدد من العناصر الغذائية التي تحمي من الالتهابات، بما في ذلك الألياف والزنك والمغنيسيوم، وتلعب أيضاً دوراً هاماً في حماية القلب، وهو أمر هام بشكل خاص للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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