شكرا لقرائتكم خبر عن لو جسمك نحيف وطويل.. اعرف النظام الغذائى والتمارين المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثيرون أن الجسم النحيف الطويل هو الجسم الذى لا يحتاج لنظام غذائى أو تمارين رياضية وهى من أكثر الأخطاء الشائعة، وأوضحت راشيل مدربة اللياقة البدنية أن هذا النوع من الجسم يجد صعوبة كبيرة في اكتساب الوزن أو العضلات ، ولكنها منخفضة بشكل طبيعي في دهون الجسم، وبسبب هذا يحتاجون إلى تكييف نظامهم الغذائي والتدريبات.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية فهناك نظام غذائى وتمارين رياضية مناسبة لأصحاب الجسم النحيف الطويل وهى:

التمرين المثالى للجسم النحيف الطويل

يجب عليه عمل تدريب المقاومة ثلاث مرات في الأسبوع بشكل مثالي، لأن هذا سيساعدهم على بناء العضلات، وقالت راشيل: "بما أن الأشكال الخارجية تجد صعوبة كبيرة في اكتساب العضلات وتفقد الوزن بسهولة ، فيجب أن تركز على رفع الأحمال الثقيلة ، والتدريب على فترات عالية الكثافة وتدريب المقاومة، يمكن أن يحد هذا النوع من الجسم من أمراض القلب.

وقال راشيل: "يجب أن تهدف إلى يوم راحة واحد في الأسبوع أو يوم شفاء نشط يتضمن بعض المشي الخفيف أو التمدد، وهنا سيكتسب جسمك العضلات والقوة ببطء شديد لذا لا تشعر بالإحباط إذا لم تلاحظ أي تحسينات على الفور."

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ما هو أفضل نظام غذائى مناسب لهم؟

عندما يتعلق الأمر بما يجب أن تأكله ، قال راشيل تحتاج إلى تناول الكثير من الكربوهيدرات ، لأن هذا هو نوع الجسم الوحيد الذي لن يكتسب الوزن عن طريق تناوله.

وقالت راشيل "النسبة المثالية من المغذيات الكبيرة هي 40-50٪ كربوهيدرات ، 30-35٪ بروتين و 20-25٪ دهون، مع ذلك ، هذا لا يعني أنه يمكنك تناول أي كربوهيدرات تحبها.

يوصي بتركيز على الأطعمة الصحية البطيئة مثل خبز الحبوب الكاملة والأرز البني والمعكرونة الكاملة والكينوا والخضروات، قال راشيل: "يحتاج جسمك أيضًا إلى البروتين والدهون ليعمل بكفاءة".

بالنسبة لنوع جسمك الخارجي ، أضف الدهون الصحية والبروتين مع كل وجبة. سيساعدك ذلك أيضًا على التعافي من التدريبات بشكل أسرع.