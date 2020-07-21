شكرا لقرائتكم خبر عن تليجراف: إنتاج مليون جرعة من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا بحلول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة تليجراف أنه بعد إعلان فعالية وأمان لقاح أكسفورد، فإن التقديرات المبكرة لإنتاج مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا COVID-19 التجريبى بجامعة أكسفورد ستكون جاهزة بحلول سبتمبر، اعتمادا على مدى سرعة اكتمال التجارب في المراحل النهائية.

وأشار أدريان هيل من جامعة أكسفورد إلى القدرة التصنيعية للشريك استرازنيكياAstraZeneca ، قائلا "بالتأكيد سيكون هناك مليون جرعة فى سبتمبر، وأنه من الممكن أن تكون هناك لقاحات متاحة بحلول نهاية العام".

Advertisements

وقالت الصحيفة، الدراسات التى تم نشرها يوم الاثنين مبشرة بعد أن أثبتت استرازينيكا "AstraZeneca "، أمان وفعالية اللقاح في التجارب النهائية للحماية من فيروس كورونا، والتى تجرى فى المملكة المتحدة، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، وتهدف إلى بدء دراسات في الولايات المتحدة، حيث يكون انتشار فيروس كورونا التاجي أعلى، يمكن تحقيق النتائج بسرعة أكبر في المناطق ذات معدلات الإصابة النشطة العالية.

وأكد باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا AstraZeneca أن الشركة تأمل في أن يكون اللقاح متاحًا هذا العام اعتمادًا على مدى سرعة إتمام التجارب الأخيرة، بالنظر إلى تضاؤل انتشار الفيروس فى بريطانيا، فى حين أن لقاح كانزينو الصينى CanSino لم تبدأ بعد تجارب سريرية واسعة النطاق لتقييم مدى نجاح اللقاح فى منع العدوى، رغم أنه تمت الموافقة لاستخدامه فى الجيش الصينى.

من جانبها قالت شرك فايزر وشركة بيو إن تيك أنهما يتوقعان بدء التجارب في وقت لاحق من هذا الشهر على ما يصل إلى 30ألف شخص بهدف إظهار فعالية اللقاح.