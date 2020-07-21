شكرا لقرائتكم خبر عن فحص إصابات القلب والأوعية الدموية فى المرضى المتعافين من كورونا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسبب مرض كورونا دمارا على صحة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وقد أشار الأطباء إلى تأثيره على القلب خاصة على الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس، حيث تشير الملاحظات المبكرة إلى أن ما يصل إلى ثلث المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 لديهم أدلة على إصابة القلب.

ووفقا لتقرير نشر فى مجلة Heart Rhythm ، قام الباحثون المشاركون في قسم طب القلب والأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة ميامي ميللر بالولايات المتحدة ، بفحص الإصابات والمضاعفات المتنوعة للقلب والأوعية الدموية التي يعاني منها المرضى التعافي من عدوى COVID-19 الحادة قد يعاني بشكل كبير بناءً على أدلة من عدوى فيروسية أخرى أو إصابة التهابية في القلب، وأوصوا بتطوير إجراءات الفحص والتتبع للكشف عن إصابة القلب واحتمال تخفيف التأثير على المدى الطويل.



فحص أمراض القلب لمرضى كورونا

بعنوان "إصابة القلب COVID-19: الآثار المترتبة على المراقبة والنتائج على المدى الطويل في الناجين"، تشير المقالة إلى أن إصابة القلب الحادة في المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى مع COVID-19 ترتبط بارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات ، يمكن أن يتطور التهاب عضلة القلب من مسببات الأمراض الفيروسية الأخرى إلى تم وصف اختلال وظيفي في عضلة القلب العلني أو تحت السريري ، والموت المفاجئ في مرحلة النقاهة من التهاب عضلة القلب الفيروسي.

وقال جيفري جولدبرجر، أستاذ الطب ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية ، "التهاب القلب من فيروس ، يمكن أن يتعافى دون عواقب أو يمكن أن يرتبط بدرجة معينة من تلف القلب، وحتى الكميات الصغيرة من تلف القلب يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في ضربات القلب ، وبعضها قد يكون مميتًا. كيف نستعد بشكل أفضل لهذا الاحتمال؟"

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ربط COVID-19 وإصابة القلبفي المقالة ، لاحظ المؤلفون أن بروتين السنبلة الذي يسبب COVID-19 يدخل خلايا الجسم من خلال مستقبلات ACE2. ACE2 هو بروتين متصل بالعديد من خلايا الجسم ، بما في ذلك خلايا القلب، و قد يفسر هذا سبب إظهار ما يصل إلى ثلث المرضى الذين دخلوا المستشفى باستخدام COVID-19 دليلاً على إصابة عضلة القلب (إصابة في أنسجة عضلة القلب) ومستويات مرتفعة من التروبونين (البروتينات التي تنطلق عند تلف القلب). ربط COVID-19 وإصابة القلبفي المقالة ، لاحظ المؤلفون أن بروتين السنبلة الذي يسبب COVID-19 يدخل خلايا الجسم من خلال مستقبلات ACE2. ACE2 هو بروتين متصل بالعديد من خلايا الجسم ، بما في ذلك خلايا القلب، و قد يفسر هذا سبب إظهار ما يصل إلى ثلث المرضى الذين دخلوا المستشفى باستخدام COVID-19 دليلاً على إصابة عضلة القلب (إصابة في أنسجة عضلة القلب) ومستويات مرتفعة من التروبونين (البروتينات التي تنطلق عند تلف القلب).

على المدى القصير ، يمكن أن تؤدي إصابة القلب إلى تفاقم توقعات المريض لـ COVID-19 ، وتزيد من الحاجة إلى التهوية الميكانيكية وتزيد من خطر الوفاة. ومع ذلك ، لا تزال الآثار طويلة الأجل غير معروفة.

نظرًا لعدم وجود دراسة حول التأثيرات القلبية الوعائية طويلة المدى لـ COVID-19 ، قام المؤلفون بمراجعة البيانات من عدد كبير من الدراسات المتعلقة بأنواع أخرى من إصابات عضلة القلب المرتبطة بالفيروسات. على سبيل المثال ، في إحدى الدراسات ، كان لدى مرضى التهاب عضلة القلب الفيروسي (التهاب عضلة القلب) زيادة في انتشار اضطراب نظم القلب الأذيني والبطني، وعند تقييمها جنبًا إلى جنب مع البيانات الأخرى ، قد تلقي هذه المعلومات الضوء على التأثيرات المحتملة على المدى الطويل لإصابة القلب COVID-19.

لضمان المراقبة المثلى ، يقترح المؤلفون تحديد السكان الأكثر عرضة للخطر. سيحدد أحد النماذج هذه المجموعة كمرضى يعانون من COVID-19 والذين لديهم أيضًا مستويات مرتفعة من التروبونين أو BNP. يوفر هؤلاء السكان بالفعل معلومات تشخيصية قصيرة المدى حول COVID-19.





تصور شكل الدراسة السريريةسيساعد الترصد على المدى الطويل في تحديد أفضل مسار عمل للمرضى الذين يعانون من إصابة القلب COVID-19، وفي غضون ذلك ، يوصي المؤلفون المشاركون باستخدام مخطط القلب الكهربائي القياسي ومخططات صدى القلب من شهرين إلى 6 أشهر بعد الشفاء. إذا أظهر هذا الاختبار تشوهات ، فقد يكون من الضروري التصوير المتقدم ، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي مع تعزيز الجادولينيوم.