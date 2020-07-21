طريقة التعامل مع تأثيرات إقفال المدارس على صحة الطفل العقلية تعرفي عليها

القاهرة - لايف ستايل
مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، لا أحد يعرف حتى الآن التوقيت الذي ستفتح فيه المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى. وبحسب خبراء الصحة، فإن إقفال المدارس والمؤسسات التعليمية لفترة طويلة، يترك تأثيرات سلبية كثيرة على الصحة العقلية الأطفال.
فيما يلي ثلاثة أشياء يمكن للوالدين القيام بها لحماية الصحة العقلية لأطفالهم في ظل إقفال المدارس، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:
الحفاظ على الروتين اليومي للطفل
تذكر أن العقل الصغير يحتاج إلى روتين ليزدهر لأنه يساعد على فهم ما سيفعله الطفل على مدار اليوم. لذا لا بد من من تحديد وقت للدراسة والهوايات والغداء ووقت اللعب. سيضمن ذلك تجنب تصرف الطفل بفوضى وتنظيم وقته بشكل جيد.
ساعدهم على التواصل مع أصدقائهم
بالنسبة لطفلك، فإن المدرسة ليست فقط مكاناً للدراسة والتعلم ولكنه أيضاً مكاناً يمكنه فيه التواصل مع أصدقائه والاختلاط بالآخرين. إن الاضطراب المفاجئ في روتين الطفل الطبيعي، قد يتسبب بالإرباك والإزعاج له. لذا لا بد من مساعدة الطفل على التواصل مع أصدقائه عبر المكالمات الهاتفية، أو مكالمات الفيديو.
الهوايات والأنشطة
يمكن أن يؤدي البقاء داخل المنزل لأوقات طويلة إلى خمول جسدي وذهني لدى الطفل إضافة إلى غرس مشاعر الوحدة لديه، لذا فإن تشجيعه على ممارسة هواياته وأنشطته المفضلة يساعده على تنشيط ذهنه، والخروج من حالة الجمود الفكري
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