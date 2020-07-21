شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. دليل الحماية للأطفال ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في البداية ، أصدرت منظمة الصحة العالمية نفسها مبادئ توجيهية صارمة توضح التحديات والنصائح الوقائية للأطفال من فيروسات التاجية، ليس فقط يُطلب منهم أن يتم عزلهم عن العالم الخارجي ولكن أيضًا بعيدًا اجتماعيًا عن أفراد الأسرة المعرضين للخطر.

و لفهم المزيد حول تأثير الفيروس التاجي على صحة الأطفال وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها ، يعرض موقع " Onlymyhealth " أهم ما يخص فيروس كورونا والأطفال.





كيف يؤثر COVID-19 على الأطفال؟فيروس كورونا هو فيروس جديد، لكن العلماء يعملون ليلًا ونهارًا للعثور على المزيد حوله، خيارات العلاج الخاصة به، و على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس ، فإن الأطفال في منطقة الخطر بسبب ضعف جهازهم المناعي.

إلى جانب ذلك ، يُنظر إلى متلازمة التهابية نادرة ولكنها خطيرة ومتعددة الأنظمة مرتبطة بفيروسات تاجية تؤثر على الأطفال، تظهر عليهم هذه الأعراض:

طفح جلدي

حمى مستمرة

تورم الشفاه واليدين والقدمين

العيون الحمراء أو الوردية (التهاب الملتحمة)

مشاكل الجهاز الهضمي

انخفاض ضغط الدم

من المثير للدهشة ، أن معظم الأطفال الذين أظهروا هذه العلامات وجدوا إيجابية لفيروس كورونا

Advertisements



س : ما هي آثار تفشي COVID-19 على الأطفال؟ س : ما هي آثار تفشي COVID-19 على الأطفال؟ ج : على عكس البالغين الذين يدركون الوضع وشدته ، لا يزال الأطفال يحاولون التكيف مع التغييرات التي تم إجراؤها بعد هذا التفشي، وهذا يشمل إغلاق المدارس ، وعدم ممارسة أي نشاط في الهواء الطلق ، والإبعاد الجسدي ، وخطط السفر الملغاة ، وما إلى ذلك، كما يُطلب من الآباء إيلاء اهتمام خاص للأطفال لمنع الانهيار العقلي والعاطفي.



س : كيف نحمي الاطفال من هذا الفيروس؟ج : تعمل معايير التباعد الاجتماعي للجميع ، وبالتالي يُنصح الجميع بالامتناع عن قرب المصابين بفيروس COVID، في حين أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لا يزال لديهم نظام مناعة متطور ، فقد يصابون بالعدوى بمعدل أعلى مقارنة بالبالغين، فقط إجراء التعقيم المناسب وغسل اليدين وتناول نظام غذائي صحي مغذي إلزامي يمكن أن يحمى. س : كيف نحمي الاطفال من هذا الفيروس؟ج : تعمل معايير التباعد الاجتماعي للجميع ، وبالتالي يُنصح الجميع بالامتناع عن قرب المصابين بفيروس COVID، في حين أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لا يزال لديهم نظام مناعة متطور ، فقد يصابون بالعدوى بمعدل أعلى مقارنة بالبالغين، فقط إجراء التعقيم المناسب وغسل اليدين وتناول نظام غذائي صحي مغذي إلزامي يمكن أن يحمى.





س : ماذا تفعل إذا أظهر الطفل أعراض فيروس كورونا؟ج : أولاً وقبل كل شيء ، قم بعزلهم حتى لا يتعاقد الفيروس مع أفراد العائلة الآخرين، يمكن أن تكون الأعراض أيضًا بسبب الحمى الفيروسية أو الأنفلونزا يجب عليك استشارة الطبيب .

"إذا تم اختبار الطفل بشكل إيجابي وبأعراض خفيفة ، فيجب اتباع العزلة المنزلية جنبًا إلى جنب مع الأدوية لتخفيف الأعراض.

س : كيفية منع الأطفال إذا كان اختبار أحد أفراد الأسرة إيجابيًا؟ج : إذا أصيب أحد أفراد الأسرة بهذا الفيروس ، فتأكد من أن الأطفال لا يقتربون من الشخص، و إذا لزم الأمر ، قم بإغلاقها في غرفة للوقاية القصوى. قد يكون من الصعب إدارتها ولكن من أجل رفاههم فقط ، تذكر ذلك.

إذا ظهرت على الشخص المصاب أعراض خفيفة ونصح بالعزل المنزلي ، فتأكد من أن غرفته لا يمكن الوصول إليها من قبل الأطفال.

تعقيم المباني بمطهر يوميًا.

اطلب من أطفالك غسل أيديهم كثيرًا.

اطلب منهم ارتداء قناع إذا كانوا قريبين من العديد من الناس.

مارس الابتعاد الاجتماعي في المنزل.

إذا كنت قادمًا من الخارج ، فتأكد من أنك لا تحمل الملابس البالية ، والقناع ، والأحذية ، وما إلى ذلك من الداخل.

قم بتنظيف وتطهير جميع الأسطح والعناصر التي يلمسها الأطفال بشكل يومي.