شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة صحية هتساعدك فى علاج تساقط الشعر من البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تساقط الشعر وتلفه من المشاكل التى يعانى منها العديد من السيدات، قد يكون ذلك بسبب مشاكل فى الغدة الدرقية أو نتيجة الإصابة بالأنيميا، وقد يكون له علاقة بالحالة النفسية مثل الاكتئاب والتوتر المستمر.

وحسب ما ذكره موقع forhers فهناك بعض الأطعمة الصحية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وتساعد على علاجه من التساقط والتلف وهى:

1:الأفوكادو، مصدر ممتاز للأحماض الدهنية الأساسية ، والأفوكادو غني أيضًا بشكل خاص بفيتامين E المضاد للأكسدة الذي يساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي.

2:الفاصوليا، مصدر ممتاز للبروتين النباتي والفاصوليا والبقوليات غنية أيضًا بالزنك والمغذيات الأخرى الداعمة للشعر مثل الحديد والبيوتين والفولات.

3:التوت محمل بالفيتامينات المضادة للأكسدة التي تحمي بصيلات الشعر من أضرار الجذور الحرة.

4:البيض مصدر ممتاز للبروتين والبيوتين ، وهما من أهم العناصر الغذائية لنمو الشعر. كما أنها تحتوي على الزنك والسيلينيوم.

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5:الأسماك الدهنية، يتم تحميل السلمون والرنجة والماكريل والأسماك الدهنية الأخرى بالبروتين الصحي بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية،كما أنها تحتوي على فيتامين د وفيتامينات ب.

5: الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والكرنب يتم تحميلها بالعناصر الغذائية التي تعزز نمو الشعر مثل الحديد وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ.

6:المكسرات ، بالإضافة إلى كونها مصدرًا نباتيًا للبروتين ، فإن المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وفيتامين أ وفيتامين هـ وفيتامين ب.

7:المحار مع ما يقرب من 500 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها من الزنك لكل 3 أونصات ، يعد المحار ضروريًا لظروف فروة الرأس الصحية لتسهيل نمو الشعر. كما أنها تحتوي على الحديد.

8:الدواجن بالإضافة إلى كونها مصدرًا هزيلًا للبروتين ، تحتوي الدواجن مثل الدجاج والديك الرومي أيضًا على فيتامينات ب المختلفة بالإضافة إلى الحديد والزنك والسيلينيوم.

9:البذور توفر البذور قيمة غذائية مختلفة، ولكن معظمها غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية بالإضافة إلى فيتامينات ب وفيتامين هـ والزنك.

10:البطاطا الحلوة ، محملة بالفيتامينات A و C ، البطاطا الحلوة ضرورية لنمو الشعر الصحي كما أنها تحمي من تلف الجذور الحرة والشيخوخة المبكرة.