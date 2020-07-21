شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة لو كلتها كل يوم هتحميك من الأمراض.. "هتفضل على طول نشيط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجديد النشاط والطاقة من الأمور التى يسعى لها الكثيرون للحفاظ على صحة الجسم وحمايته من الأمراض والشعور بالكسل والخمول، فقد يكون الكسل ناتج عن الإصابة ببعض المشاكل الصحية أو المشاكل النفسية التى تؤثر على الجسم والتركيز.

وحسب ما ذكره موقع alternative فإن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة وتحميه من خطر الاصابة بالامراض وهى:

أطعمة تمد الجسم بالنشاط والطاقة

1:الليمون ، من أفضل الطرق الطبيعية التى تحتوى على فيتامين سى وكالسيوم وحديد والعديد من الفيتامينات الأخرى التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتعزز المناعة.

2:البطيخ، من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمرطبات للجسم التى تقلل من الاجهاد والخمول وتجدد النشاط والطاقة، حيث انه يحتوى على البيتا كاروتين وفيتامين ا وب وج ومواد مضادة للأكسدة.

3:ماء جوز الهند يحتوى على فيتامين B ، C ، والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات التى تعمل على حماية جهازك العصبى من الامراض ويساعد على التركيز والوقاية من التوتر والاكتئاب.

4:الكركم هو عشب قوي له خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات كما وجد أنه يقاوم الأمراض والالتهابات ويساعد على التئام الجروح ويمنع الأمراض الجلدية.

Advertisements

5: الأسماك، تعتبرالأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين ممتازة لتعزيز صحتك العامة، وهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وبروتينات بناء العضلات، و تساعد في صحة القلب والذاكرة وتساعد على تقليل التوتر والقلق.

6:البيض

البيض مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والكالسيوم الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة لديك، الفيتامينات B في البيض ضرورية للذاكرة.

7: الزنجبيل

الزنجبيل من الاعشاب الغنية بالفيتامينات والمعادن التى لها قدرة هائلة على مكافحة العدوى وتساعد فى عملية الهضم ووظيفة الدماغ وتخفيف الصداع، كما انها تمد الجسم بالنشاط.

8:يمكن اعتبار اللوز متعدد الفيتامينات في الطبيعة، لانه معبأة بمجموعة واسعة من المغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة، ويعمل على تعزيز الطاقة ووظائف الدماغ وبناء العضلات وصحة الجلد.