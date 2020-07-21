شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أشياء مختلفة تخبرك عن سبب ألم الظهر المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الظهر مشكلة شائعة يعانى منها الكثيرون، قد تكون نتيجة التعرض لحادث أثر على الظهر والعمود الفقرى أو نتيجة الإصابة ببعض المشاكل الصحية، وقد يكون ألم الظهر ناتجا عن اتباع بعض العادات السيئة، لذلك يقدم موقع prevention 7 أشياء تخبرك عن سبب ألم الظهر عندك:

1:الإجهاد يمكن أن يسبب آلام الظهر

قد لا يكون مفاجئًا أن تعلم أن الإجهاد يمكن أن يسبب ألم العضلات، لكن القلق أنه قد يتسبب أيضًا في حدوث تقلصات في الظهر ، كما تقول أدا ستيوارت ، طبيبة بمراكز أو كلير الصحية التعاونية في كولومبيا ، ساوث كارولينا ، وعضو مجلس إدارة الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، حيث قالت إذا كنت تشك أن الإجهاد يضر بك فعليًا ، فحاول استخدام بعض تقنيات الاسترخاء (مثل التأمل أو التنفس العميق) في روتينك.

2:آلام الظهر من التكنولوجيا

الجلوس لفترات طويلة على الانترنت واستخدام الموبايلا واللاب وغيرها من الاجهزة الالكترونية يمكن أن يسبب ألم الظهر، لذلك ينصح دائما بابقاء هاتفك ى مستوى العين حتى لا تؤثر على العين والظهر.

3: عدم الجلوس بشكل صحيح

كما هو الحال مع الإمساك بالهاتف الذكي باستمرار ، فإن الجلوس الخاطئ على مكتبك سيؤثر على عمودك الفقري، ربما لا يكون الإقلاع عن العمل في المكتب خيارًا ، ولكن يمكنك تحسين شكلك: حافظ على الساعدين متوازيين مع الأرض ، وتتماشى مع جذعك ، وأرجلك مسطحة على الأرض أو على مسند للقدم ، ودعم الظهر بالكامل ، والفخذين متوازيين على الأرض.

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4: الولادة تؤثر على الظهر

80٪ تقريبًا من الأمهات الجدد يعانين من آلام أسفل الظهر نتيجة للضغط على الجسم أثناء الحمل إلى جانب العادات الناتجة عن رعاية طفل صغير". "على سبيل المثال ، حمل طفل على جانب واحد فقط من الجسم والانحناء أثناء الرضاعة يؤدي إلى اختلالات عضلية ، مما يؤثر على المنحنى الطبيعي للعمود الفقري.

5:وجود خلل في العضلات في مكان آخر من جسمك.

كل شيء مترابط ، وقد يكون ألم ظهرك ناجمًا عن أوتار الركبة الضيقة أو ضعف البطن.

6:لديك قرص منتفخ أو ممزق.

تساعد الأقراص بين فقراتك في تهدئة العمود الفقري وتعمل كممتصات للصدمات ، ولكن بمرور الوقت يمكن أن تتسطح أو تتمزق بسبب الشيخوخة الطبيعية أو حركات معينة أو تاريخ عائلي لأمراض القرص. هذا لا يسبب دائمًا الألم ، ولكن عندما يحدث ذلك ، يمكن أن يكون مزعجًا للغاية.

7: مشاكل البنكرياس والكلى

يمكن أن يسبب التهاب البنكرياس أو القرحة أو حتى عدوى الكلى ألمًا في الظهر.