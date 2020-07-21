شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وجود دم فى البراز عديدة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العثور على دم في البراز يمكن أن يجعلك تشعر بالرعب، وبشكل عام ، يخيفنا ورؤية الدم في البراز يجعل أي شخص قلقًا، في حين أننا قد ندرك أنه شيء غير صحيح في أجسامنا ، إلا أنه ليس كذلك دائمًا. هناك عدة أسباب للدم في البراز.



أسباب ظهور دم في البرازيأتي الدم في البراز بشكل عام عندما يكون هناك نزيف في الأمعاء، وفي بعض الأحيان يكون قليلًا لدرجة أنه لا يلاحظه أحد في حين أنه في بعض الأحيان يكون مرئيًا في البراز أو على ورق التواليت.، أيضا ، يمكن أن يحدد لون الدم أي جزء من الجهاز الهضمي قد تعرض للنزيف، و إذا رأيت أن الدم أسود ، فإن النزيف قد حدث في الجهاز الهضمي العلوي. أسباب ظهور دم في البرازيأتي الدم في البراز بشكل عام عندما يكون هناك نزيف في الأمعاء، وفي بعض الأحيان يكون قليلًا لدرجة أنه لا يلاحظه أحد في حين أنه في بعض الأحيان يكون مرئيًا في البراز أو على ورق التواليت.، أيضا ، يمكن أن يحدد لون الدم أي جزء من الجهاز الهضمي قد تعرض للنزيف، و إذا رأيت أن الدم أسود ، فإن النزيف قد حدث في الجهاز الهضمي العلوي.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" بعض أسباب وجود دم في البراز:

التهاب القولون: التهاب القولون الناجم عن التهاب الأمعاء أو التهابات القولون.

القرحة الهضمية: تحدث هذه القروح بسبب عدوى بكتيرية أو استخدام طويل الأمد للأدوية المضادة للالتهابات.

مشاكل المريء: يمكن أن تسبب الدموع في المريء أو الدوالي فقدان الدم الذي يخرج من البراز.

الشق الشرجي: يحدث هذا عندما يكون هناك تمزق أو جروح في بطانة أنسجة الشرج، و يحدث هذا في الغالب أثناء تمرير البراز الصلب.

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مرض الرتج: يقع الرتج على جدار القولون وقد ينزف من العدوى.

خلل التنسج الوعائي: وهي حالة تسبب فيها الأوعية الدموية غير الطبيعية نزيفًا ويخرج الدم مع البراز.

الزوائد اللحمية أو السرطان: الزوائد اللحمية هي نمو صغير يمكن أن يصبح سرطانيًا بمرور الوقت. غالبًا ما يمر النزيف الناجم عن السلائل أو سرطان القولون دون أن يلاحظه أحد.



خيارات علاج الدم في البرازبعد التشخيص الصحيح ، قد يقترح الطبيب العلاجات التالية. خيارات علاج الدم في البرازبعد التشخيص الصحيح ، قد يقترح الطبيب العلاجات التالية.

الأدوية

إذا لم تكن هناك مشكلة خطيرة ، يمكن التحكم في النزيف عن طريق الأدوية. يتضمن هذا معالجة السبب الجذري للنزيف حتى لا يعود، والأكثر شيوعًا ، توصف أدوية المضادات الحيوية للعدوى البكتيرية (التي تسببها H. Pylori). إذا كانت المشكلة ناتجة عن التهاب القولون أو عدوى القولون ، يتم إعطاء الأدوية المضادة للالتهابات.

إذا كان النزيف يحدث بسبب تلف في القولون ، فقد يقوم الطبيب بإجراء جراحة لإزالة الجزء وإيقاف النزيف.

هناك طريقة أخرى تستخدم لوقف النزيف الحاد وهي التنظير الداخلي حيث يتم حقن المواد الكيميائية على جزء النزيف ثم يتم إغلاقها لاحقًا بجراحة الليزر.

في حالة عدم فائدة التنظير الداخلي ، قد يقوم الطبيب بإجراء تصوير للأوعية لحقن المواد الكيميائية مباشرة في الأوعية الدموية لوقف النزيف