شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول لحم الأرانب على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحم الأرانب من أفضل أنواع اللحوم الصحية والتى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة ومنها "البوتاسيوم ،الكالسيوم ،البروتين ،الحديد ،المغنسيوم "، وحسب ما ذكره موقع nutritionride يحتوى لحم الأرانب على البروتينات سهلة الهضم وبنسبة أعلى من لحم البقر أو الدجاج، وإنه ممتاز لعملية التمثيل الغذائي للجسم.

ومن فوائد لحم الأرانب

1:لحم الأرانب غني للغاية بالبروتينات ، عندما نتناول اللحوم المختلفة ، نحصل على البروتينات ، ولكننا نواجه أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي، لكن لحم الأرانب سهل الهضم ، لذلك تحصل على جميع البروتينات الضرورية دون أي مشاكل في الجهاز الهضمي،كما يحتوي ثلاثة وثلاثون جرامًا من لحم الأرانب على 66٪ من البروتينات.

2: في 100 جرام من لحم الأرانب ، لا يوجد سوى 3.5 جرام من الدهون، كما له العديد من الفوائد الصحية، يساعد النظام الغذائي قليل الدسم على حمايتنا من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

3:ينصح الأطباء المرأة الحامل بتناول لحم الأرانب لأنه مليء بالعناصر الغذائية والألياف والبروتينات ، ومن السهل مضغه كما ان طعمه جيد ، لذا فإن لحم الأرانب ضروري للنساء الحوامل والأطفال نظرا لفوائده الصحية.

4:يحتوي لحم الأرانب على كمية قليلة من الصوديوم، تقلل كمية كبيرة من الصوديوم في الجسم من قدرة الكلية على إزالة الماء ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب زيادة السوائل. حتى مع الحد الأدنى من لحم أرنب الصوديوم يساعد في خفض ضغط الدم.

Advertisements

5:لحم الأرانب غني بالبوتاسيوم، تساعد كمية مناسبة من البوتاسيوم في أجسامنا على التغلب على صحة جيدة لأنه يحسن مرونة الأوعية الدموية، كلما تناولت المزيد من البوتاسيوم ، زاد إفراز الصوديوم من الجسم عن طريق البول، كمية قليلة من الصوديوم مفيدة جدًا لقلبنا.

6:يحتوي لحم الأرانب على المغنيسيوم ، ويلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في جهاز المناعة. يستخدم المغنيسيوم في أكثر من 300 من تفاعلات الجسم الكيميائية. يظهر أهمية المغنيسيوم في أجسامنا.

7:لحم الأرانب غني بالكالسيوم ، ونحن نعلم أن الكالسيوم ضروري للحفاظ على صحة عظامنا وأسناننا، تقوم عظامنا بإزالة الكالسيوم باستمرار واستبداله بالكالسيوم الجديد ، لذلك يحتاج جسمنا إلى الكالسيوم للحفاظ على أسناننا وعظامنا قوية إذا لم يكن لدينا كمية كافية من الكالسيوم ، يمكن أن يؤدي بنا إلى هشاشة العظام (ضعف العظام).

8:لحم الأرانب مصدر ممتاز للزنك والزنك يلعبان دورًا حيويًا في تطوير الأعضاء الجنسية الذكرية، نقص الزنك في الذكور يقلل من عدد الحيوانات المنوية الزنك مفيد أيضًا في إنتاج الهرمونات الجنسية.

9:يحتوي لحم الأرانب أيضًا على السيلينيوم، يعزز السيلينيوم نظام المناعة لدينا ويدمر الخلايا السرطانية وفقا لدراسة ، فإن الأشخاص الذين لديهم مستوى أعلى من السيلينيوم في أجسادهم لديهم مخاطر أقل لأنواع كثيرة من السرطان مثل سرطان الثدي والرئتين والبروستاتا.