شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فيروس كورونا فى مياه الصرف بطائرات وسفن سياحية بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت التقارير السابقة أن الفيروس التاجي الحاد كورونا، وهو الفيروس الذي يسبب مرض الفيروس التاجي (COVID-19) ، تم العثور عليه في مياه الصرف الصحي غير المعالجة، في حين أن البيانات محدودة، لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة شخص بالفيروس بسبب التعرض للمياه الملوثة.

الآن ، عثر فريق من الباحثين من وكالة العلوم الوطنية الأسترالية ، CSIRO ، وجامعة كوينزلاند على أجزاء وراثية من كورونا- CoV-2 بعد اختبار الطائرات ومياه الصرف الصحي في السفن السياحية بمجرد وصولهم إلى وجهاتهم.

تسلط الدراسة التي نشرت في مجلة السفر الطبية " Journal of Travel Medicine"" الضوء على أهمية استخدام المياه العادمة كوسيلة لتحديد ما إذا كان الركاب المصابون يأتون إلى بلدهم عن طريق السفن أو الطائرات.



الباحثون الاستراليون

طريقة اختبار جديدة للركابوقال الباحثون إن اختبار مياه الصرف الصحي يمكن أن يكون مصدر بيانات إضافيًا لفحص وإدارة الركاب بعد النزول، ولكن الشظايا الفيروسية ليست معدية ولكنها قد تحدد وجود أشخاص مصابين على متن السفينة أو الطائرة ، مما قد يضيق اختبار الركاب. طريقة اختبار جديدة للركابوقال الباحثون إن اختبار مياه الصرف الصحي يمكن أن يكون مصدر بيانات إضافيًا لفحص وإدارة الركاب بعد النزول، ولكن الشظايا الفيروسية ليست معدية ولكنها قد تحدد وجود أشخاص مصابين على متن السفينة أو الطائرة ، مما قد يضيق اختبار الركاب.

العديد من الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي لا تظهر عليهم أعراض ، مما يعني أنهم غير مدركين لإيوائهم للفيروس، ويمكن أن يساعد الاختبار في تحديد الأشخاص الذين قد يتعرضون للإصابة بالفيروس القاتل.



الصرف الصحى قد يكون أداة قيمةيمكن أن يكون اختبار مياه الصرف الصحي أداة قيّمة لتحديد ما إذا كان أي من الركاب يأوي الفيروس التاجي الجديد ، والذي قد يخلق مجموعة أخرى من العدوى، و يمكن أن يحدد الاختبار الجديد ما إذا كان أي من الركاب القادمين مصابًا بالفيروس ، والذين قد ينقلونه إلى الآخرين. الصرف الصحى قد يكون أداة قيمةيمكن أن يكون اختبار مياه الصرف الصحي أداة قيّمة لتحديد ما إذا كان أي من الركاب يأوي الفيروس التاجي الجديد ، والذي قد يخلق مجموعة أخرى من العدوى، و يمكن أن يحدد الاختبار الجديد ما إذا كان أي من الركاب القادمين مصابًا بالفيروس ، والذين قد ينقلونه إلى الآخرين.

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للوصول إلى النتائج التي توصلوا إليها ، قام فريق البحث بجمع واختبار عينات مياه الصرف الصحي لشركة الطيران والسفن السياحية لـ -CoV-2 RNA باستخدام طريقتين لتركيز الفيروس - الامتزاز - الاستخراج عن طريق الغشاء الكهربي والترشيح الفائق بواسطة Amicon، كما استخدموا فحوصات إعطاء باستخدام تفاعل سلسلة البلمرة الكمي العكسي (RT-qPCR) و PCR الرقمي بالقطيرات RT.

وجد الفريق -CoV-2 RNA في عينات من مياه الصرف الصحي للطائرات والسفن السياحية.





العثور على نقاط COVID-19 الساخنةيمكن أن يساعد العثور على نقاط اتصال لـ COVID-19 في حماية سكان البلاد نظرًا لأن العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم تفتح حدودها الآن، ووسط جائحة الفيروس التاجي ، بدأت العديد من البلدان في رفع تدابير التأمين لإنقاذ الاقتصاد ومساعدة الناس على العودة إلى العمل. وبهذا ، سيبدأ السفر الجوي والبحري أيضًا.

يقول خبراء الصحة إنه من الضروري تحديد نقاط COVID-19 الساخنة ، التي تتعلق بالمناطق أو المواقف التي قد ينتشر فيها الفيروس بسرعة، وتشمل هذه مركبات النقل ، بما في ذلك السفن السياحية والطائرات.

وأضاف أن تحديد النقاط الساخنة لانتشار الفيروس سيساعد في الحفاظ على سلامة جميع الأستراليين حيث يبدأ الناس في السفر مرة أخرى.