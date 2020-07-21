شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات لو عملتها مش هتحس بـ"سن اليأس" وهتفضل دايما شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الدخول لمرحلة سن اليأس يعانى الرجل والمرأة من الاكتئاب الشديد وتقلبات المزاج والشعور بالعجز واليأس، ولكن هناك بعض الأشياء التى إذا اتبعها الرجل أو المرأة تشعرهم دائما بالحيوية والطاقة والسعادة وعدم التعرض للاكتئاب أو التوتر مرة أخرى، وحسب ما ذكره موقع menopause فهى:

1:تخصيص بعض الوقت لنفسك

جدولة بعض الوقت لممارسة الرياضة، والأصدقاء ، ونفسك في التقويم الخاص بك. استخدم هذا الوقت لأشياء مثل التأمل ، واليقظة ، واليوجا ، والصلاة ، والتفكير في المكان الذي تذهب إليه في الحياة ، أو لمجرد الاستمتاع بغروب الشمس.

2:طعام صحى ورياضة بانتظام

الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة لأن عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك تتباطأ في هذا الوقت، سيزداد وزنك ما لم تغير نمط حياتك ، لذا تناول طعامًا أقل ، وتناول طعامًا صحيًا، وعلى سبيل المثال حدد موعدًا لممارسة الرياضة. لن يساعدك ذلك فقط على تجنب أمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية ولكنه سيساعد أيضًا على الحفاظ على صحة دماغك.

Advertisements

ووجدت دراسة حديثة نشرت في مجلة علم الأعصاب أن كبار السن الذين لم يمارسوا الرياضة يعانون من انخفاض في وظائفهم المعرفية بما يعادل 10 سنوات أخرى من الشيخوخة مقارنة مع أولئك الذين مارسوا الرياضة بشكل معتدل أو مكثف.

3: النوم الصحى

النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات من أبرز الطرق التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز العصبى وتحد من خطر الإصابة بامراض الشيخوخة مثل الزهايمر والخرف، كما يساعد على تجديد النشاط والطاقة.

4: تعرف على أرقامك

اعرف ما هو ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وكثافة العظام وأمراض القلب وسرطان الثدي حتى تتمكن من تجنب المشاكل في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والتغييرات الأخرى في نمط الحياة أو الأدوية.

5: احصل على فحوصات منتظمة

اهتمى بالفحوصات وخصوصا فحص عنق الرحم، بما في ذلك اختبار فيروس الورم الحليمي البشري ، والتصوير الشعاعي للثدي. لا يمكنك معالجة مشكلة لا تعرف عنها.

6:المكملات الغذائية

لا تتناول الكثير من المكملات الغذائية ، ولكن احصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامينة د من نظامك الغذائي وأشعة الشمس أو المكملات الغذائية لحماية عظامك ، ولكن لا تتناول الكثير من الكالسيوم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة من انسداد الشرايين.