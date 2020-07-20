شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوجه نصيحة مهمة لصحة «القلب».. لا تهمل الأمر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ينصح خبراء الصحة عادة بعدم إهمال وجفة الفطور بسبب أهميتها في الحفاظ على صحة القلب وضبط ضغط الدم في الجسم.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد النمر على أهمية عدم ترك وجبة الفطور حفاظاً على صحة القلب.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تترك الفطور مهما كان السبب.. حفاظاً على قلبك”.
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