وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق المزيد

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الإثنين، لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.



قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الأهداف.

وذكرت مصادر مخابرات غربية أنها ضربات إسرائيلية على أهداف مدعومة من إيران في سوريا.

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وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عن انفجارات قوية سمعت في سماء العاصمة.

وقالت صحيفة "الوطن" إن العدوان استهدف ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقط عددا من الصورايخ قبل الوصول إلى أهدافها.



وتعرضت العاصمة السورية لأكثر من استهداف خلال الأشهر الماضية جميعها من إسرائيل، وكان آخرها في 27 من أبريل الماضي، حيث ذكرت وكالة "سانا" حينها أن "العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية، وتم إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها لأهدافها".