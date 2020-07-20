البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي بحث مع نظيره الفرنسي سبل خفض التصعيد في ليبيا المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/7/20 10:38 م بتوقيت أبوظبي
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، سبل تهدئة الوضع وخفض التصعيد في ليبيا.
وقال البيان، في بيان له، إن الصراع في ليبيا بين قوات حكومة الوفاق في طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "قد تفاقم بدخول قوى أجنبية وأسلحة".
وتشهد الأوضاع في ليبيا تسارعا خلال الساعات الأخيرة تنذر بتصيعد عسكري، وسط استمرار استعانة حكومة الوفاق بقوات ومرتزقة أجانب جلبتهم تركيا، وإعلان الجيش الليبي إعادة تشكيلاته وتموضعه استعدادا للمواجهات المتوقعة مع قوات الوفاق المدعومة من تركيا.
ووافق مجلس النواب المصري، الإثنين، بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية.
وقال البرلمان في بيان له، إن هذه القوات تهدف للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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