شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى يزعمون أن علاج الاكتئاب بالصدمات الكهربائية يسبب تلف الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب من أشهر الأمراض النفسية التى تؤثر على صحة الإنسان وتعاملاته اليومية، فى الغالب يكون العلاج نفسيا وعن طريق تناول بعض الأدوية المهدئة حسب حالة المريض، وبعض الحالات يستخدم فيها الصدمات الكهربائية، ولكن قال عشرات من المرضى الذى خضعوا للصدمات الكهربائية كنوع من أنواع علاج الاكتئاب إن هذه الطريقة سببت تلف الدماغ عندهم.

ويقولون إنه لم يتم إبلاغهم أبدًا إن العلاج بالصدمات الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة الدائم ومشاكل التعرف على الوجه ، بالإضافة إلى مشاكل في المهام اليومية الأساسية مثل المشي والقراءة.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، يأتي ذلك بعد أن أخبرت صحيفة The Mail يوم الأحد الماضي كيف تم حث الوزراء على حظر الإجراء ، بسبب نقص الأدلة التي تعمل بها العلاج بالصدمات الكهربائية - وتزايد الأدلة على أنها يمكن أن تسبب ضررًا.

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وقالت جين ويليامز ، من مكتب Freeths للمحاماة ، الذي يمثل المرضى السابقين ، إنهم "يعانون من ضعف إدراكي وفقدان للذاكرة ولكن لم يتم إدراكهم للآثار الجانبية المحتملة قبل العلاج".

وقالت إن مصدر قلقهم القانوني الرئيسي هو "فشل [NHS] في الحصول على موافقة مستنيرة" لأن الطاقم الصحي لم يعط المرضى تقييمًا مناسبًا لـ "المخاطر المادية".

قال ، آندي لوف ، 51 عامًا احد المرضى الذين تم علاجهم بالصدمات الكهربائية ان العلاج بالصدمات الكهربائية تركته بشكل دوري غير قادر على التعرف على عائلته أو حتى التحدث ، أنه "لم يتلق أي تحذير بشأن تلف الدماغ" وأن المخاوف من أنه "لم يكن على ما يرام" بعد تم رفض الجلسات.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها لا تستطيع التعليق على الإجراءات القانونية المحتملة.