شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لأكسفورد تؤكد: الأطفال لديهم مرونة أعلى مع فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نتائج دراسة بحثية أجراها علماء من جامعة أكسفورد أن الأطفال لديهم مرونة أعلى لـ COVID-19 مقارنة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وذلك وفقا للموقع الرسمي لجامعة أكسفورد.

حيث أجرى الدراسة مجموعة أكسفورد للقاحات بالتعاون مع الصحة العامة في إنجلترا ومولتها المعهد الوطني للبحوث الصحية للبحث في انتشار فيروس كورونا لدى الأطفال، وسيساعد تقييم معدلات الإصابة بالفيروس التاجي والحصانة لدى الأطفال والمراهقين على تحديد دورهم في نشر المرض ، وبالتالي توفير البيانات الأساسية لتوجيه الاستجابة الحكومية للوباء.

وبذات المحاكمة في فبراير الماضى بقيادة البروفيسور ماثيو سناب من مجموعة أكسفورد للقاحات كجزء من الدراسة وقام الباحثون بتقييم مناعة المشاركين من خلال التحقق من الأجسام المضادة للفيروس التاجي والتي يشير وجودها إلى أن الطفل مصاب بالفعل بـفيروس كورونا، على الرغم من أنه قد لا يكون بالضرورة قد أظهر أعراضًا.

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أظهرت النتائج الأولية للتجربة أن ما بين 3 و 4 % من الأطفال في الدراسة أثبتوا إيجابية للأجسام المضادة ومع ذلك ، من بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم ، أظهر أقل من 10% أي أعراض لـ كوفيد -19،و كانت نسبة المشاركين مع الأجسام المضادة المكتشفة أعلى بكثير في لندن منها في مواقع الدراسة الأخرى.

تشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم من قلة عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا، فإن معدلات الإصابة بهم لا تختلف عن تلك التي تظهر في البالغين ، وأكد الباحثين أن نتائج دراستهم تشير إلى أن فيروس كورونا لا ينتشر بسهولة عبر الأطفال ، مما يجعله مختلفًا تمامًا عن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، مثل الأنفلونزا.