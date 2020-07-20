صحة ورشاقة

دراسة لأكسفورد تؤكد: الأطفال لديهم مرونة أعلى مع فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لأكسفورد تؤكد: الأطفال لديهم مرونة أعلى مع فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نتائج دراسة بحثية أجراها علماء من جامعة أكسفورد أن الأطفال لديهم مرونة أعلى لـ COVID-19 مقارنة بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وذلك وفقا للموقع الرسمي لجامعة أكسفورد.

حيث أجرى الدراسة مجموعة أكسفورد للقاحات بالتعاون مع الصحة العامة في إنجلترا ومولتها المعهد الوطني للبحوث الصحية للبحث في انتشار فيروس كورونا لدى الأطفال، وسيساعد تقييم معدلات الإصابة بالفيروس التاجي والحصانة لدى الأطفال والمراهقين على تحديد دورهم في نشر المرض ، وبالتالي توفير البيانات الأساسية لتوجيه الاستجابة الحكومية للوباء.

94327f483e.jpg

وبذات المحاكمة في فبراير الماضى بقيادة البروفيسور ماثيو سناب من مجموعة أكسفورد للقاحات كجزء من الدراسة وقام الباحثون بتقييم مناعة المشاركين من خلال التحقق من الأجسام المضادة للفيروس التاجي والتي يشير وجودها إلى أن الطفل مصاب بالفعل بـفيروس كورونا، على الرغم من أنه قد لا يكون بالضرورة قد أظهر أعراضًا.

Advertisements

أظهرت النتائج الأولية للتجربة أن ما بين 3 و 4 % من الأطفال في الدراسة أثبتوا إيجابية للأجسام المضادة ومع ذلك ، من بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم ، أظهر أقل من 10% أي أعراض لـ كوفيد -19،و كانت نسبة المشاركين مع الأجسام المضادة المكتشفة أعلى بكثير في لندن منها في مواقع الدراسة الأخرى.

a40a147af9.jpg

تشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم من قلة عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا، فإن معدلات الإصابة بهم لا تختلف عن تلك التي تظهر في البالغين ، وأكد الباحثين أن نتائج دراستهم تشير إلى أن فيروس كورونا لا ينتشر بسهولة عبر الأطفال ، مما يجعله مختلفًا تمامًا عن أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، مثل الأنفلونزا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة لأكسفورد تؤكد: الأطفال لديهم مرونة أعلى مع فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا