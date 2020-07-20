كيف يؤثر الحزن والمشاعر السلبية على صحة قلبك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بكاء وحزن شديد يليه ألم فى القلب"، حالة غريبة قد نتعرض لها دائما، فبعد الحزن الشديد أو حالة التوتر نشعر بألم فى القلب غير معروف سببه فهل له علاقة بالحزن؟، وحسب ما ذكره موقع eehealth يرتبط القلب والعقل ارتباطًا وثيقًا قد تزيد حالات العقل السلبية ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والوحدة والغضب والضغط المزمن ، من خطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت أو تفاقم مشاكل القلب الموجودة بالفعل.





كيف تؤثر المشاعر السلبية على صحة القلب؟

على سبيل المثال ، متلازمة القلب المكسور ، والتي تسمى أيضًا اعتلال عضلة القلب أظهرت الدراسات، فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية يزيد 21 ضعفًا في غضون 24 ساعة بعد فقدان شخص عزيز.

يمكن أن يتأثر القلب بصدمات أخرى إلى جانب فقدان أحد أفراد أسرته ممكن أن يحدث اعتلال عضلة القلب الإجهادي كرد فعل على الأخبار المجهدة ، مثل تشخيص سرطان أحد أفراد أسرته وقد تسبب العواطف القوية ، مثل الغضب ، عدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن يكون الإجهاد ضارًا لقلبك أيضًا إذا كنت تحت ضغط ، يرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، و يعرض الإجهاد المزمن جسمك إلى مستويات غير صحية ومرتفعة باستمرار من هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول ، وقد يغير أيضًا طريقة تجلط الدم كل هذه العوامل يمكن أن تمهد الطريق لنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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قد تؤثر المشاعر السلبية أيضًا على عادات نمط الحياة ، والتي بدورها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. على سبيل المثال ، الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن أو القلق أو الاكتئاب أو الغضب قد يكونون أكثر عرضة لشرب الكثير من الكحول والتدخين والإفراط في تناول الطعام وممارسة الرياضة بشكل أقل - كل هذه العادات غير الصحية التي تضر بقلبك.





ماذا لو كان قلبك ضعيفًا بالفعل؟

إذا كنت مصابًا بأمراض القلب ، فيمكن أن تتفاقم بسبب الضغط العاطفى، من المرجح أن يموت مرضى القلب الذين يعانون من القلق مرتين في غضون ثلاث سنوات من حدث في القلب.

من المحتمل أن يصاب مرضى القلب بالاكتئاب ثلاث مرات بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيصهم حديثًا بأمراض القلب ، يزيد الاكتئاب من خطر حدوث حدث ضار متعلق بالقلب خلال تلك السنة حتى في الأشخاص الذين ليس لديهم أمراض قلبية سابقة ، فإن الاكتئاب الشديد يضاعف خطر الوفاة لأسباب تتعلق بالقلب.

ما الذي تستطيع القيام به؟ توصي جمعية القلب الأمريكية بفحص كل مريض بالقلب بشكل روتيني للكشف عن الاكتئاب بالإضافة إلى ذلك ، يركز نهج جديد قائم على العاطفة على صحة القلب ، يسمى علم النفس القلبي ، على احتياجات الصحة العقلية لمرضى القلب وهي تعزز أدوات ، مثل إدارة الإجهاد والعلاج النفسي ، لمساعدة المرضى على التأقلم مع مرضهم.