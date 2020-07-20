شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بالهند: حالات COVID-19 قد ترتفع خلال ذروة الرياح الموسمية والشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤكد الباحثون بالهند أن هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة قد يساعدان بشكل بيئي على انتشار COVID-19 في البلاد .وفقا لتقرير الوقع الهندى " healthsite" تتحمل عدة ولايات بالهند وطأة الفيضانات الموسمية ، التي تركت آلاف الأشخاص بلا مأوى خلال هذه الأزمة الصحية العالمية، فهل ستؤثر الأمطار على انتشار مرض تاجي جديد؟ حيث أشارت دراسة إلى أن انخفاض مستويات الزئبق سيؤدي إلى ارتفاع في حالات COVID-19.

وتوقعت الدراسة، التي أجراها باحثون في المعهد الهندي للتكنولوجيا بهوبانيسوار IIT-Bhubaneswar و AIIMS ، أن انتشار COVID-19 سوف يزداد سرعة خلال ذروة الرياح الموسمية والشتاء، ووفقا للباحثين ، فإن هطول الأمطار ، وانخفاض درجات الحرارة والتبريد في الغلاف الجوي إلى جانب التقدم نحو الشتاء قد تفضل بيئيا انتشار COVID-19 في البلاد.



درجة الحرارة وكورونا

وأشارت الدراسة ، التي هي في مرحلة ما قبل الطباعة ، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.99 ٪ في الحالات وزيادة وقت المضاعفة بمقدار 1.13 يومًا ، مما يعني تباطؤ انتشار الفيروس .

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بالإضافة إلى ذلك ، وجدت أن زيادة الرطوبة النسبية تميل إلى تقليل معدل النمو ومضاعفة وقت الإصابة بفيروسات التاجية بمقدار 1.18 يومًا.



انخفاض درجة الحرارة وتفشي المرضأشارت العديد من الدراسات إلى أن انخفاض درجات الحرارة والرطوبة المنخفضة نسبيًا، ساهمت في تفشي الأمراض في الماضي ، كما تناولت الدراسة تأثير الإشعاع الشمسي على انتشار COVID-19، ووجدت أن ارتفاع الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى السطح أدى إلى انخفاض في عدد الإصابات وزيادة في وقت مضاعفة الحالات ، على غرار أوقات درجات الحرارة. انخفاض درجة الحرارة وتفشي المرضأشارت العديد من الدراسات إلى أن انخفاض درجات الحرارة والرطوبة المنخفضة نسبيًا، ساهمت في تفشي الأمراض في الماضي ، كما تناولت الدراسة تأثير الإشعاع الشمسي على انتشار COVID-19، ووجدت أن ارتفاع الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى السطح أدى إلى انخفاض في عدد الإصابات وزيادة في وقت مضاعفة الحالات ، على غرار أوقات درجات الحرارة.

وفقًا لـمؤلف الدراسة ، هناك متوسط ​​فرق في درجة الحرارة قدره 7 درجات مئوية بين موسمي الشتاء والصيف، وهذا يعني أن هناك احتمالية قوية لزيادة انتقال الفيروس التاجي خلال فصل الشتاء، وإذا حدث ذلك ، سيواجه العاملون الصحيون وصناع السياسات تحديًا كبيرًا في تطبيق تدابير التخفيف والسيطرة، لذا يرى لاباحثون أن الدراسة تهدف إلى مساعدة السلطات على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الوباء.

وبشكل عام ، قفز عدد حالات Covid-19 في البلاد إلى 11،18،043 بما في ذلك 27497 حالة وفاة ، وفقًا لأحدث البيانات على موقع وزارة الصحة على الإنترنت. وعلى الصعيد العالمي ، بلغ عدد حالات COVID-19 المؤكدة 14،043،176 وقد فقد ما يصل إلى 597،583 شخصًا حياتهم بسبب الأمراض الفيروسية المعدية ، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.