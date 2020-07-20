شكرا لقرائتكم خبر عن التجارب البشرية للقاح "كانزينو" تثبت فعاليته وأمانه فى الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باحثون اليوم الاثنين، إن لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي طورته شركة كانزينو CanSino ووحدة الأبحاث العسكرية الصينية أظهر أنه حقق استجابة مناعية آمنة في معظم المرضى.

وقالت صحيفة "تليجراف "إن مرشح لقاح كانزينو CanSino ، المسمى Ad5-nCOV ، هو واحد من حفنة من اللقاحات التي أظهرت بعض الأمل في الاختبارات البشرية، وتستعد لتجارب المرحلة الأخيرة، إلى جانب المشاريع التي تشمل مودرنا وبيوان تيك ، وانوفيو، مشيرة الى أنه في حين أن لقاح كانزينو CanSino لم يبدأ بعد التجارب السريرية واسعة النطاق في المرحلة الأخيرة من التجارب لتقييم مدى نجاحه في منع إصابة الناس بالعدوى، فقد تلقى الضوء الأخضر لاستخدامه .

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قال مؤلفو الدراسة، إن نتائج دراسة منتصف المرحلة التي نشرت في المجلة الطبية لانسيت تدعم اختبار مرشح اللقاح في تجربة كبيرة، موضحين أن مرشح اللقاح يستخدم فيروسًا يسمى الفيروس الغدي لحمل المواد الوراثية من بروتين فيروس كورونا التاجي الجديد إلى جسم الإنسان، وهي طريقة يستخدمها أيضًا الباحثون في جامعة أكسفورد وأسترازينيكا لمرشح اللقاح.

قال باحثون صينيون في ورقة بحثية تمت مراجعتها من قبل الأقران، إن الاستجابات المناعية التي يسببها اللقاح قد تبين إذا كان الشخص الملقح قد طور بالفعل مناعة عالية المستوى من فيروسات غدية من عدوى سابقة.