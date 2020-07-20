شكرا لقرائتكم خبر عن موقع جامعة أكسفورد يكشف تفاصيل نتائج تجارب لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الرسمي لجامعة أكسفورد لأول مرة عن تفاصيل نتائج المرحلة الأولى والثانية لتجارب اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، حيث أشارت نتائج تجربة المرحلة الأولى / الثانية المنشورة اليوم في المجلة العلمية ، The Lancet ، إلى عدم وجود مخاوف تتعلق بالسلامة المبكرة وتؤدي إلى استجابات مناعية قوية في جزئي الجهاز المناعي.

أثار اللقاح استجابة للخلايا التائية خلال 14 يومًا من التطعيم خلايا الدم البيضاء التي يمكنها مهاجمة الخلايا المصابة بفيروس كورونا، واستجابة الأجسام المضادة في غضون 28 يومًا، حيث إن الأجسام المضادة قادرة على تحييد الفيروس بحيث لا يمكنها تصيب الخلايا عند التعاقد في البداية.

وخلال الدراسة، كان المشاركون الذين تلقوا اللقاح لديهم أجسام مضادة محايدة قابلة للكشف، والتي اقترحها الباحثون بأنها مهمة للحماية ، وكانت هذه الاستجابات أقوى بعد جرعة منشطة ، حيث كان 100 ٪ من دم المشاركين لديهم نشاط معادل ضد الفيروس التاجي، الخطوة التالية في دراسة اللقاح هي التأكد من أنه يمكن أن يحمي بشكل فعال ضد عدوى كورونا.

وتُظهر بيانات المرحلة الأولى / الثانية من لقاح الفيروسات التاجية أن اللقاح لم يؤد إلى أي ردود فعل غير متوقعة ولديه ملف أمان مماثل للقاحات السابقة من هذا النوع.

وتتوافق الاستجابات المناعية التي تم ملاحظتها بعد التطعيم مع ما أظهرته الدراسات السابقة على الحيوانات المرتبطة بالحماية من فيروس كورونا، على الرغم من أنه يجب الاستمرار في برنامج التجارب السريرية الصارمة لتأكيد ذلك لدى البشر، وفقا ما أكده البروفيسور أندرو بولارد ، كبير الباحثين في محاكمة أكسفورد للقاحات في جامعة أكسفورد ، وشارك في تأليف الدراسة.

وأشار البروفيسور بولارد قائلا" لقد شهدنا أقوى استجابة مناعية لدى المشاركين العشرة الذين تلقوا جرعتين من اللقاح ، مما يشير إلى أن هذه قد تكون استراتيجية جيدة للتطعيم".

بدأت تجربة المملكة المتحدة المرحلة الأولى / الثانية في أبريل اختبار لقاح أكسفورد التاجي ChAdOx1 nCoV-19. بدأ الفريق في العمل على تطوير لقاح ضد التهديد العالمي المتمثل في الفيروس التاجي في يناير 2020 ، وقد عمل بشكل عاجل غير مسبوق في سباق ضد الفيروس التاجي.

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خلال تجربة المرحلة الأولى / الثانية ، تم تقييم اللقاح في أكثر من 1000 متطوع بالغ سليم يتمتع بعمر يتراوح بين 18 و 55 عامًا في تجربة عشوائية محكومة. تلقت مجموعة فرعية من هؤلاء المتطوعين (10 أشخاص) جرعتين من اللقاح، بين 23 أبريل 2020 و 21 مايو 2020 ، تلقى 1077 متطوعًا لقاح ChAdOx1 nCoV-19 أو لقاح وهمى، و لم تكن هناك أحداث صحية سلبية خطيرة تتعلق بـ ChAdOx1 nCoV-19.

وأضافت البروفيسور سارة جيلبرت ، أستاذة علم اللقاحات: "تدعم هذه النتائج المشجعة إجراء المزيد من التقييم لهذا اللقاح المرشح في برنامج المرحلة الثالثة المستمر واسع النطاق ، والذي لا يزال مطلوبًا لتقييم قدرة اللقاح على حماية الأشخاص من فيروس كورونا" .

تعمل جامعة أكسفورد مع شركة الأدوية الصيدلانية البيولوجية العالمية استرازينيكا ومقرها المملكة المتحدة من أجل مزيد من التطوير والتصنيع على نطاق واسع والتوزيع المحتمل لقاح فيروس كورونا ، مع خطط للتطوير السريري وإنتاج لقاح أكسفورد تتقدم على مستوى العالم.

تم تحفيز المشروع أيضًا من خلال 84 مليون جنيه استرليني من التمويل الحكومي للمساعدة في تسريع تطوير اللقاح.

وقال مين بانجالوس ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا" لقد شجعتنا البيانات المؤقتة للمرحلة الأولى / الثانية التي أظهرت أن AZD1222 كانت قادرة على توليد جسم مضاد سريع واستجابة خلايا T ضد فيروس كورونا في حين أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ، فإن بيانات اليوم تزيد من ثقتنا بأن اللقاح سيعمل وتسمح لنا بمواصلة خططنا لتصنيع اللقاح على نطاق واسع من أجل الوصول الواسع والمنصف حول العالم "،

تتعاون أكسفورد وأسترازينيكا مع شركاء سريريين حول العالم كجزء من برنامج سريري عالمي لتجربة لقاح أكسفورد، يتكون البرنامج العالمي من تجربة المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة التي تضم 30ألف مريض ، ودراسة طب الأطفال ، بالإضافة إلى تجارب المرحلة الثالثة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا التي تجري بالفعل.

وإذا أثبتت التجارب السريرية المتأخرة نجاحها تم الاتفاق على تعهدات بتزويد أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاح مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتحالف اللقاحات الشاملة الأوروبي (IVA) وائتلاف الاستعداد للوباء (CEPI) وتحالف اللقاحات ومعهد مصل الهند.