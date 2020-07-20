شكرا لقرائتكم خبر عن روائح الزيوت العطرية قد تكون الحل لعودة حاسة الشم لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه عدد كبير من الأشخاص الذين فقدوا حاسة الشم بعد الإصابة بفيروس كورونا ولم يتمكنوا من استعادته إلى "علاج فقدان الشم" بروائح الزيوت العطرية، حيث أكدت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC) أن فقدان الشم والتذوق أحد أعراض كورونا الرسمية منذ أبريل الماضى، بحسب ما ذكر موقع "انسايدر".





وعلى الرغم من أن العديد من مرضى كوفيد 19 يتعافون منذ ذلك الحين من فقدان الشم، إلا أن الآخرون لم يتعافوا بعد، لذا لجأ البعض للعلاج بالروائح في الوقت الحالي

وقالت كريسي كيلي، مؤسس AbScent ، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تساعد الأشخاص الذين يعانون من فقدان الرائحة: "في الوقت الحالي، ربما أصبح عدد أعضاء الجمعية ثلاثة أضعاف الأعداد التي كنا عليها قبل كوفيد 19".

وأوضحت كيلي: "التدريب على الشم هو شكل من أشكال العلاج الطبيعي للأنف.. يتطلب منك العمل مع أربعة زيوت أساسية - الورد والليمون والقرنفل والأوكالبتوس - لتحفيز وتضخيم الأعصاب في أنفك المسؤولة عن الرائحة.

وأضافت "لكي تكون فعالة ، يُنصح المرضى الذين يتعافون باستنشاق كل زجاجة لمدة تصل إلى 20 ثانية، مرتين في اليوم ، لمدة أربعة أشهر على الأقل."

ويمكن استبدال الزيوت العطرية بأي شيء (مثل ملمع الأحذية أو القهوة أو التوابل الأخرى)، وأنه يمكن إنشاء مجموعات الرائحة بسهولة في المنزل..تحتاج فقط إلى التركيز حقًا على ما تشمه، حتى يعمل العلاج بالرائحة.

وقالت فريا روزديل، 24 عامًا ، من لندن أنها تحتفظ بالعطر بجانب سريرها، لذا عندما تستيقظ كل صباح، يمكنها التحقق لمعرفة ما إذا كانت القدرة على الشم قد عادت أم لا.

فقدت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا حاسة التذوق والشم في مارس عندما لاحظت "فجأة" أنها لا تستطيع شم أو تذوق الطعام الذى كانت تقليه في مطبخها ذات صباح بينما لم تظهر عليها أي أعراض أخرى.

بعد أربعة أشهر، أوضحت روزديل إنها قادرة على تذوق طعامها مرة أخرى لكنها لم تتمكن بعد من شم أي شيء.

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وقالت: "لا تزال حاسة الشم تختفي تمامًا. تعود بضع مرات ولكن لمدة 15 دقيقة فقط ثم تختفى مرة أخرى.. إن الأمر ليس مزعجًا مثل الطعم لأنني أحب الطعام وعدم القدرة على الاستمتاع بتناول الطعام كان مشكلة كبيرة بالنسبة لي."

تعافى ما يقرب من 90 ٪ من مرضى COVID-19 المصابين بفقدان حاسة الشم في غضون شهر

وفقًا لدراسة من إيطاليا نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، استعاد 49٪ من المرضى إحساسهم بالرائحة أو التذوق بالكامل وأبلغ 40٪ منهم عن تحسن و 10٪ آخرون يعانون من فقدان مستمر للرائحة استمر لعدة شهور.

وقالت الدكتورة جين باركر، الأستاذة المشاركة في كيمياء النكهة في جامعة ريدينج، والدكتورة سيمون جين، عالمة الأنف بجامعة لندن، أن الأشخاص الذين يتعافون بسرعة أكبر من فقدان حاسة الشم لديهم على الأرجح التهاب معروف باسم "متلازمة الشق".

وهذا يعني أن الشق الشمي - الجزء الموجود في أنفك المسؤول عن الرائحة- يعوقه تورم الأنسجة والمخاط، وبالتالي يمنع أي رائحة من الوصول إليه ومع ذلك ، يمكن إصلاح ذلك في غضون أسابيع، وبمجرد أن ينخفض ​​تورم المريض، يفتح مسار الخلايا العصبية الشمية مرة أخرى.

وفقا للمقال ، فإن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرائحة على المدى الطويل على الأرجح لديهم التهاب حاد يمكن أن يسبب تلف الأعصاب أو الأنسجة ومع ذلك ، مثل العديد من الأعصاب ، يمكن تجديد ذلك من خلال التدريب على الرائحة.

أظهرت التجارب السريرية أن المرضى الذين استخدموا التدريب كانوا أفضل في التعرف على الروائح والتمييز بينها أكثر من الأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.

يمكن أن يكون فقدان التأثير العاطفي للشم على المرضى ضخمًا: كشفت دراسة حديثة في المملكة المتحدة عن معدلات عالية من الاكتئاب والقلق بين السكان الذين يعانون من الإصابة بفقدان الشم.