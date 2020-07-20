شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC"يحذر من تطهير أيدى الرضع بمطهر اليدين.. إرشادات صحيحة لاستخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض"CDC"، أن معظم الناس لا يستخدمون المطهرات بشكل صحيح، حيث تعتبر نظافة اليدين هي واحدة من أهم الخطوات التي يجب أن نتخذها، لتجنب الإصابة بفيروس COVID-19 أو نشر المرض، محذرا من تطهير أيدى الرضع بالمطهر، والأطفال لابد أن يكون تحت الإشراف لمنع ابتلاعه.

وأشارت صحيفة "التليجراف"، كانت وكالات الصحة العامة والأطباء، ينصحون الناس بتنظيف أيديهم في كثير من الأحيان باستخدام الماء والصابون، أو مطهر للأيدي القائم على الكحول، عندما تخرج من المنزل لشراء البقالة أو غيرها من الأعمال الهامة، قد يكون مطهر اليدين خيارًا سهلاً لتطهير يديك، ولكن من المحتمل جدًا أنك تستخدمه بشكل غير صحيح، فقد كشفت دراسة جديدة أجراها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن معظم الناس لا يستخدمون المطهرات بشكل صحيح، وبشكل أكثر تحديدًا، لا يفركون الجل لمدة كافية من الوقت.

عند غسل يديك بالماء والصابون، فإن القاعدة الأساسية هي أن تقوم بفرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، الآن، قد تعتقد أن استخدام مطهرات اليد أسهل، لكن الأمر ليس كذلك، إذا كنت تستخدم مطهرًا يدويًا لتطهير يديك، فيجب عليك فرك يديك لمدة أطول، لمدة 30 ثانية على الأقل. وفقًا لدراسة" CDC "، يمكن للفرك لمدة 30 ثانية بالضبط أن يقتل فيروس كورونا التاجي، ولكن القيام بأقل من هذا الوقت قد يترك آثارًا للفيروس النشط، مما يجعلك عرضة للإصابة.

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن هذا التوقيت الموصى به لا يمارسه الناس بشكل روتيني، ونتيجة لذلك يواجه الكثيرون خطر انتقال العدوى دون معرفة ذلك، لذا، في المرة القادمة التي تستخدم فيها مطهرًا لليدين، تأكد من فركه لمدة 30 ثانية كاملة.

الطريقة الصحيحة لتنظيف يديك مع المطهر:

قال باحثو، مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الأمريكي" CDC"، أن المطهر فعال للغاية في مكافحة فيروس كورونا COVID وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كما أن معقم اليدين يجب أن يحتوى على الأقل على 70% من الكحول ليكون فعالًا.

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يقترح الباحثون اتباع هذه الخطوات أثناء استخدام معقم اليدين:

1. ضع كمية وفيرة من السائل على يديك.

2. تأكد من تخليله بين أصابعك وعلى ظهر يديك وتحت أظافرك.

3. استمر في فرك يديك حتى 30 ثانية

4. لا تغسل أو تمسح مطهر اليدين قبل أن يجف. إذا قمت بذلك، فقد لا يعمل بشكل جيد ضد الجراثيم.

بعض الأمور التي يجب أن نضع في اعتبارنا:

استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول فقط في حالة عدم توفر الماء والصابون، تجنب استخدام معقم اليدين إذا كانت يديك متسخة أو دهنية بشكل كبير: على سبيل المثال، بعد البستنة أو اللعب في الهواء الطلق، اغسل يديك بالماء والصابون بدلاً من ذلك، قم دائمًا بتخزين زجاجة المطهر بعيدًا عن متناول أطفالك، كذلك، لا تستخدم مطهرات اليد لتنظيف أيدي الرضع، يمكن للأطفال استخدامه ولكن تحت الاشراف لمنع ابتلاع الكحول، بعد وضع معقم اليدين، لا تلمس فمك.