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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب ودعم... زوجان يغادرن المستشفى بعد الشفاء مع الفيروس التاجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 60 عاما هى فترة زواجهم التى استمرت فى حب ووفاء، وبالدعم والحب ايضا استطاع الزوجان ان ينتصروا على الفيروس التاجى ويغادرون المستشفى وسط فرحة الاطباء والتمريض.
وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية كانت غيليان 88 عامًا ، وزوجها مايكل البالغ من العمر 91 عامًا ، تم خروجهما من مستشفى ليستر الملكي في 17 يوليو بعد أن أمضت ثلاثة أسابيع في العلاج من الفيروس التاجي.
الزوجان
كانت بينهم لحظات رومانسية وحب فى المستشفى وهى اللحظات التى ساعدتهم فى التعافى من الفيروس حيث كانت تسأل زوجته عنه دائما وعندما وصل إلى سريرها ، كانا يجلسان ويمسكان يديهما بكوب من الشاي،كما كلف موظفو المستشفى الزوجين بتناول وجباتهما معا.
زوجان
قال السيد إنجلاند بعد خروجه من المستشفى: "أريد أن أتحسن حتى أتمكن من الاعتناء بزوجتي - أولاً وقبل كل شيء ، أريد أن أكون هناك من أجل جيليان.
وقال الزوج، بينما كنت في المستشفى ، لم أفتقد أي شيء حقًا لأن جيليان هنا وتمكنت من رؤيتها كل يوم وخرجنا معا فى نفس اليوم.
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