شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. لماذا من المهم إجراء فحص الحوض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحوصات الحوض من الفحوصات الهامة التي يجب على المرأة إجراؤها بشكل روتيني لاكتشاف أي أمراض، وغالبًا ما يوصى بإجراء فحص مرة واحدة في السنة، ويجب أن تخضع النساء لأول فحص للحوض في سن 21 ما لم تتطلبه مشكلات صحية أخرى في وقت سابق، من خلال " اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء فحص الحوض وفقاً لموقع "Health line".

وفحص الحوض هو فحص بصري وجسدي للطبيب للأعضاء التناسلية للمرأة أثناء الفحص، يقوم الطبيب بفحص المهبل وعنق الرحم وقناتي فالوب والفرج والمبيض والرحم.

متى يجب أن يكون لديك فحص الحوض؟

لا توجد إرشادات محددة حول عدد المرات التي يجب أن تخضع فيها المرأة لفحص الحوض، ولكن غالبًا ما يوصى بإجراء فحص مرة واحدة في السنة اعتمادًا على تاريخك الطبي، قد يقترح الطبيب أن لديك أكثر من مرة.

يجب أن تخضع النساء لأول فحص للحوض في سن 21 ما لم تتطلبه مشكلات صحية أخرى في وقت سابق وغالبًا ما يكون أول فحص للحوض عندما تذهب المرأة للحصول على وسائل منع الحمل.

يجب أن تخضع النساء فوق سن 21 عامًا لاختبارات الحوض المنتظمة، على غرار الفحوصات العامة ومع ذلك ، تشمل الأسباب الخاصة لإجراء فحص الحوض ما يلي:

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-نزيف مهبلي أو إفرازات غير عادية

-تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان

-القلق بشأن سرطان المبيض، والخراجات ، والأمراض المنقولة جنسيا ، وغيرها من مشاكل أمراض النساء.

-في بعض الأحيان يقوم الطبيب بإجراء الفحص قبل وصف تحديد النسل.

قد تستغرق نتائج مسحة عنق الرحم بضعة أيام قد يصف طبيبك الأدوية أو يتطلب زيارة متابعة.

فوائد فحص الحوض

فحوص الحوض ضروري لتحديد الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة يمكنهم أيضًا اكتشاف الحالات التي تهدد الحياة ، مثل السرطان أو العدوى.