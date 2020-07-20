شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: نصف مرضى كورونا بولاية باجا بالمكسيك يموتون بسبب خوفهم من المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة "بلومبرج" عن أن نصف مرضى Covid-19 الذين يذهبون إلى المستشفى في ولاية باجا كاليفورنيا الحدودية في المكسيك يموتون، وهو معدل ينذر بالخطر ينسبه الخبراء إلى الأشخاص الذين ينتظرون وقتًا طويلاً لأنهم يخشون من سوء ظروف المستشفيات.

وقال جوناثان بريتو ، الذي كان جزءًا من فريق استجابة أطباء بلا حدود في باجا: "يرون المستشفيات كأماكن يمرضون فيها ، وليس أفضل".

وتشير البيانات الحكومية إلى أنه من بين 4،760 مريضًا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس في الولاية ، توفي 2333 ، وهو معدل وفاة 49٪ ، وهو أعلى معدل في المكسيك. ولاية غيريرو ليست بعيدة بنسبة 47٪. على الصعيد الوطني ، يبلغ المتوسط ​​36٪.

لا تمتلك معظم البلدان بيانات قابلة للمقارنة. في أبريل ، في ذروة الوباء في مدينة نيويورك ، وجد اثنان من مستشفياتها أن 8.8 ٪ من الذين تم قبولهم بالفيروس ماتوا ، وفقًا لدراسة نشرت في The Lancetالعلمية.

في أفضل الأوقات ، تفتقر المستشفيات العامة في المكسيك إلى المعدات الأساسية والأدوية والعاملين ، مما تسبب في بقاء العديد منهم بعيدًا لأطول فترة ممكنة.وأضاف بريتو إنه فوجئ أن الإمدادات الأساسية كانت متاحة بشكل عام في كل من باجا كاليفورنيا وغيريرو، وتُظهر البيانات أيضًا أن باجا كاليفورنيا لديها ثاني أعلى معدل للوفيات لكل 100ألف شخص.

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ولدى المكسيك 344244 حالة وفاة و 39184 حالة وفاة حتى يوم أمس الاحد لديها رابع فاشية تفشي وراء الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة، نظرًا لمعدلات الاختبار المنخفضة في البلاد ، فمن المرجح أن العدد الحقيقي لإجمالي الإصابات أعلى بكثير.

وقالت ممرضة في مستشفى خواريز في مكسيكو سيتي "معظم المرضى الذين تم إدخالهم يعانون بالفعل من قصور في التنفس".