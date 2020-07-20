شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: 105 أشخاص يتلقون أول جرعة من لقاح إمبريال كوليدج المحتمل لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتقل تجارب لقاح فيروس كورونا والذي تجرية جامعة إمبريال كوليدج إلى المرحلة التجريبية التالية، وذلك في اطار التطور للتأكد من فاعليته وأمانة خاصة في التجارب البشرية وفقا لما ذكرته وكاله "بلومبرج".

وقالت الجامعة في بيان على موقعها على الإنترنت إن تجربة لقاح Covid-19 من إمبريال كوليدج سوف تتقدم إلى مرحلتها التالية، وذكر البيان أن نحو 105 مشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 عامًا سيتم اختيارهم بشكل عشوائي لتلقي أول جرعة من جرعة واحدة من ثلاث جرعات من اللقاح في منشأة بغرب لندن ، تليها معزز بعد أربعة أسابيع.

وقالت الدكتورة كاترينا بولوك ، رئيسة قسم الدراسات السريرية: "لقد بدأنا بداية واعدة ، ولكن من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان مرشح اللقاح لدينا سيكون فعالاً في منع العدوى".

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من جانب آخر تنبأ عالم بريطاني الذي يقود مشروع لقاح كورونا الذى تطوره إمبريال كوليدج لندن، بإمكانية إنتاج لقاح بكميات كبيرة بما يكفي لحماية جميع سكان المملكة المتحدة في النصف الأول من العام المقبل، وفقا لتقرير لصحيفة daily star البريطانية ، وأوضح البروفيسور روبن شاتوك أنه من الصعب التنبؤ إذا كان اللقاح الذي يتم تطويره حاليًا سيعمل بالتأكيد في ظروف العالم الحقيقي، قائلا" ما زال من غير المؤكد أنها ستنجح" .

وأشار إلى أنه إذا سار كل شيء على ما يرام، فسوف نحصل على إجابة عما إذا كان يعمل بحلول أوائل العام المقبل، وأوضح البروفيسور شاتوك إن أول متطوع صحي تلقى بالفعل جرعة صغيرة من اللقاح المحتمل، وبافتراض وجود التمويل لشراء هذا اللقاح ، يمكن أن يكون قد تم طرح هذا اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة في النصف الأول من العام المقبل.