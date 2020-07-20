شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق لقاح "كوفاكسين" الهندى لعلاج فيروس كورونا فى 15أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع " TheHealthSite"، أن شركة " بهرات بيوتيك"Bharat Biotech "، بدأت التجارب السريرية للمرحلة الأولى من أول لقاح لفيروس كورونا" CVID-19 "كوفاكسين في الهند في 15يوليو.



لقاح كوفاكسين

وأشار الموقع إلى أن التجربة السريرية للمرحلة الأولى ستستمر لمدة 28 يومًا، وبعد ذلك يمنح المجلس الهندي للبحوث الطبية، وهو الهيئة العليا في الهند لصياغة وتنسيق وتعزيز البحوث الطبية الحيوية"ICMR"والمراقب العام للأدوية في الهند الإذن للمرحلة الثانية، موضحا أن السباق للحصول على لقاح فيروس كورونا COVID-19 محتدم مع المرشحين المحتملين بالفعل في مرحلة التجارب البشرية، مضيفا أنه في الهند أيضًا، يحاول العلماء تطوير لقاح فعال في أقرب وقت ممكن، حيث أعلنت شركة بهارات بيوتيكBharat Biotech "التي تتخذ من حيدر آباد مقرا لها أن التجارب السريرية للمرحلة الأولى من أول لقاح لفيروس كورونا COVID-19 الأصلي في الهند Covidin بدأت في 15 يوليو في جميع أنحاء البلاد، مشيرا الى أن تم اجراء تجربة سريرية بالفعل على 375 متطوعًا، وهى المرحلة الأولى للتجربة.

وجاء بالموقع: أعلنت شركة تصنيع اللقاحات الرائدة في 29 يونيو أنها نجحت في تطوير لقاح كوفاكسين" Covaxin "، بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) والمعهد الوطني للفيروسات .(NIV)

Advertisements

وأضاف الموقع: ينظر الخبراء إلى 15 أغسطس كتاريخ إطلاق لقاح كوفاكسين" Covaxin"، وأكد الموقع: ستستمر التجربة السريرية للمرحلة الأولى لمدة 28 يومًا، وبعد ذلك يمنح المجلس الهندى اللبحوث الطبية" ICMR "، والمراقب العام للأدوية في الهند الإذن للمرحلة الثانية، والتي ستشمل 875 متطوعا.

وقال مصدر بالشركة إن اللقاح قد يتم إطلاقه للاستخدام الصحي العام في موعد أقصاه 15 أغسطس 2020 بعد الانتهاء من جميع التجارب، حيث تعمل الشركة على وجه السرعة لتحقيق الهدف، ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية ستعتمد على تعاون جميع مواقع التجارب السريرية المشاركة في هذا المشروع.