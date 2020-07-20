صحة ورشاقة

معهد أمصال الهند يبدأ تجارب بشرية على لقاح أكسفورد أغسطس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقناة indiatvnews الهندية عن أن معهد أمصال الهند يبدأ التجارب البشرية على لقاح أكسفورد أغسطس المقبل وذلك تمهيدا لإنتاج مليار جرعه من اللقاح.

فبينما ينتظر العالم تقارير التجارب الأولية للقاح فيروس الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع استرازينيكا دخل معهد مصل الهند في شراكة تصنيع مع الشركة، حيث سيقوم المعهد بتصنيع وتوريد مليار دواء من اللقاح.

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وفقًا للتقارير سيبدأ معهد مصل الهند في إجراء تجارب بشرية على لقاح جامعة أكسفورد بدءًا من أغسطس المقبل، وقال آدار بوناوالا الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم بالهند "نأمل أن يكون لقاح أسترازينيكا أكسفورد متاحا في نهاية هذا العام"، مضيفا أنه في الوقت الحاضر يعمل معهد امصال الهند  على لقاح AstraZeneca Oxford الذي يخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية بالإضافة إلى ذلك سيتم البدأ أيضًا تجارب بشرية في الهند في أغسطس 2020 استنادًا إلى الوضع الحالي وآخر التحديثات في التجارب السريرية.

ودخل معهد مصل الهند في شراكة تصنيع مع استرازينيكا لإنتاج وتوريد مليار جرعة من لقاح كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد، وستكون هذه اللقاحات للهند والبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع صدور بيانات المرحلة الأولى من لقاح كوفيد 19الخاص بأكسفورد اليوم الاثنين.

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من خلال مجلة لانسيت الطبية والتي ستعلن عن بيانات المرحلة الأولى من التجارب السريرية لمرشح لقاح أكسفورد  AZD1222 اليوم  20 يوليو.

ووفقا لتقرير لصحيفة "`صن" البريطانيه فقد أعلن فريق الباحثين في أكسفورد أن اللقاح يمكن أن يوفر "حماية مزدوجة" ضد الفيروس التاجي الجديد كورونا بعد التجارب البشرية المبكرة.

وقالت الصحيفة لقد أظهرت المرحلة الأولى من التجارب البشرية التى أجريت على اللقاح المنقذ للحياة أنها تولد استجابة مناعية ضد فيروس كورونا التاجى القاتل، وتعززت آمال اللقاح التاجي بعد أن أظهر المتطوعون علامات الحماية في تجربتين منفصلتين.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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