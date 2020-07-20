شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة المعجزة.. ولدت دون اكتمال الرئة والأظافر ووزنها أقل من نصف كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن يولد الأطفال فى الشهر التاسع أوالشهر السابع فى حالة وجود مشكلة، ولكن ولدت طفلة بريطانية قبل موعدها بـ 13 اسبوعا وكان وزنها أقل من نصف كيلو، وتم وضعها فى العناية المركزة لمدة 82 يوما ، و لقبوها الأطباء بالطفلة المعجزة نتيجة تعافيها ورجوعها للمنزل بعدما يأس الجميع من حالتها.



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وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ولدت فورست غاردينر في الاسبوع 26 من الحمل ، قبل يومين من الاغلاق المنزلى ، بدون أظافر ولا تزال عينيها تلتحمان معًا وجلدها رقيق جدًا لدرجة أنه كان يجب وضعها داخل كيس بلاستيكي.

حيث أُبلغت والدتها ، آبي غاردينر ، البالغة من العمر 22 عامًا من بورث ، روندا ، في جنوب ويلز ، بأنها مصابة بمقدمات الارتعاج ، وهي حالة تسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وبعد المخاض ، وذللك في موعدها المضاد للولادة لمدة 24 أسبوعًا في بداية مارس.



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على الرغم من جهود الأطباء لرؤية حملها حتى 30 أسبوعًا ، ولكن تم نقلها إلى المستشفى في الاسبوع الـ 26 من الحمل لإجراء عملية قيصرية طارئة حيث بدأت أعراضها تتفاقم، بعد العملية ، تم وضع الطفل الرضيع لمدة تسعة أسابيع فى العناية المركزة بسبب عدم اكتمال رئتيها وباقى اعضاء الجسم.

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تؤثر مقدمات الارتعاج على ما يصل إلى 6٪ من حالات الحمل وتتطور الحالات الشديدة في حوالي 1-2٪ من حالات الحمل ، والعلاج الوحيد لهذه الحالة هو ولادة الطفل.



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"وقالت الأم ، بعد الولادة لم أستطع أن أكون مستيقظًا لأنني كنت أشعر بالدوار والخروج من الوعي وعندما استيقظت لم أتمكن من رؤية طفلتى حتى بعد 16 ساعة.

ومع ذلك ، وُلدت فورست في 21 مارس ، وهو ما كان قبل يومين فقط من وضع إغلاق لفيروس التاجي ، كما أن القيود المفروضة على زيارة المستشفيات تعني أنه لم يُسمح لكلا الوالدين بزيارة جناح مكافحة الولادة.

لم يتمكن الاب من رؤية ابنته بعد ولادتها بسبب حالتها الخطيرة ولكن بعدما سمح له الاطباء شاهد فى منظر مؤلم وهى فى الانعاش وعلى جهاز التنفس، وقال الاب انها اصعب اللحظات بالنسبة له ولم يستطيع الدخول رؤيتها مرة اخرى.

استمرت المضاعفات الصحية تؤثر على حالة الطفلة حتى اصيبت بالتهاب القولون المعوي nectrotising (NEC) ، وهو مرض خطير حيث تلتهب الأنسجة في الأمعاء وتبدأ في الموت، فيمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث ثقب ، مما يسمح بتسرب المحتويات إلى البطن ويمكن أن يسبب عدوى خطيرة.

تم الاحتفاظ بها داخل كيس بلاستيكي لحماية بشرتها وتم وضعها على جهاز تنفس لمدة تسعة أسابيع ، ومن ضمن الايام أعلنت المستشفى وفاتها لمدة ست ثوانٍ ثم أحيوها من جديد فكان هناك حوالي 20 طبيبا لانقاذها.

وقالت الام ، حتى الآن بعد أربعة أشهر من الخطر ، لا يزال من الصعب تصديق ذلك، لقد كان الأمر مروعًا تمامًا ، ولا أتمنى هذا الشعور على عدوي الأسوأ، الأشياء التي رأيتها ستبقى معي مدى الحياة، ولكنى سعيدة بشفاء ابنتى وعودتنا للمنزل.