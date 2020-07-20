شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعد لبدء المرحلة الثالثة من لقاح COVID-19 فى أغسطس بـ 3 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستبدأ روسيا المرحلة الثالثة من تجارب مرشح لقاح COVID-19 في 3 أغسطس في روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وهناك منافسة بين الدول لتكون أول من يجد لقاحًا ضد COVID-19، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، هناك ما يصل إلى 150 مرشح لقاح قيد التطوير في جميع أنحاء العالم ، من بينها 17 يجري اختبارها على البشر، في حين أن العديد من الخبراء يرون أن لقاح COVID-19 قد لا يكون ممكنًا هذا العام ، فإن بعض البلدان تدعي إطلاقه بحلول سبتمبر.

وذكرت وكالة أنباء روسية أن وزير الصحة في البلاد ميخائيل موراشكو قال الآن إنهم سيجعلون اللقاح متاحًا لعامة الناس قبل أن يزيل المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.



لقاح روسيا

وقال تقرير إعلامي آخر نقلاً عن كيريل دميترييف ، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي المدعوم من الحكومة وفقا لتقرير موقع "healthsite" ، أن هذا اللقاح سيبدأ تجارب المرحلة الثالثة على آلاف الأشخاص يوم 3 أغسطس في روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتستهدف روسيا إنتاج 30 مليون جرعة محليًا و 170 مليونًا في الخارج عام 2020 ، وقال ديمترييف إن خمس دول أبدت بالفعل اهتمامًا بإنتاج اللقاح. Advertisements لقاح COVID-19 الأول في العالمقبل بضعة أيام ، أعلنت جامعة Sechenov الروسية أنها أكملت بنجاح التجارب السريرية لأول لقاح في العالم ضد الفيروس التاجي الجديد، وتم تطوير اللقاح من قبل مركز جاماليا القومي للبحوث لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا. لقاح COVID-19 الأول في العالمقبل بضعة أيام ، أعلنت جامعة Sechenov الروسية أنها أكملت بنجاح التجارب السريرية لأول لقاح في العالم ضد الفيروس التاجي الجديد، وتم تطوير اللقاح من قبل مركز جاماليا القومي للبحوث لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا.

وقال ألكسندر لوكاشيف ، مدير معهد Sechenov's Institute of Medical Parasitology والأمراض الاستوائية والأمراض المنقولة ، لوكالة أنباء إن التجارب أثبتت سلامة اللقاح على صحة الإنسان، كما أبلغت كبيرة الباحثين إيلينا سمولياركوك وكالة الأنباء الروسية تاس الأسبوع الماضي أن نتائج التجربة أثبتت أن اللقاح آمن وفعال، كما زعمت أن اللقاح سيتم تصريفه قريبًا لكنها لم تذكر متى سيدخل مرحلة الإنتاج التجاري.

تفاصيل اللقاح

تم إجراء أول تجربتين في جامعة Sechenov على مجموعتين من المتطوعين ، وتم إجراء الاختبار الأول على 18 متطوعًا والثاني على 20 متطوعًا، وبعد الانتهاء بنجاح من المسارات ، تم إخراج المتطوعين في 15 يوليو و 20 يوليو.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المتطوعين الذين أعطوا لقاح COVID-19 كانوا يطورون مناعة ضد الفيروس التاجي، ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "البيانات التي حصل عليها مركز جمالي القومي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة تثبت أن متطوعين من المجموعتين الأولى والثانية يشكلون استجابة مناعية بعد حقن اللقاح ضد الفيروس التاجي".